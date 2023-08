Lisa und Lena: Die TikTok-Zwillinge trennen sich nach einer gemeinsamen Zeit von 8 Jahren

Lisa und Lena sind Geschichte. Zumindest fürs Erste schlagen die Influencer-Schwestern ihre ganz eigenen Wege ein. Die eine scheint genau zu wissen, wie es für sie weitergeht, die andere findet das offenbar noch heraus.

Lisa und Lena Mantler bedanken sich bei 20 Millionen Followern. Doch das ist nicht der einzige Grund, warum sich das Influencer-Duo am 4. August 2023 auf Instagram zu Wort meldete. Genau genommen schrieb Lisa zu einem Video-Beitrag: "Lena und ich starten unsere eigenen Karrieren." Sie und ihre Zwillingsschwester seien "soooo verschieden und aufgeregt" ihre eigenen Wege zu gehen.

Wir lieben uns und haben vor einiger Zeit festgestellt, dass es Zeit ist, dass sich jede auf sich konzentriert. Lisa und Lena , Instagram

Lisa und Lena gehen nun also nach acht Jahren Zusammenarbeit getrennte Karrierewege. Lisa nimmt sich in Puncto Social Media zurück, wie sie selbst sagt. Zumindest übernimmt Lena demnach den gemeinsamen Account. Dieser sei aber weiterhin da, um die gemeinsamen Fans über beider Leben auf dem Laufenden zu halten.

Lisa und Jonas statt Lisa und Lena

Aufmerksamen Fans des Influencer-Duos dürfte schon in den vergangenen Wochen aufgefallen sein, dass Lisa und Lena sich beruflich auseinanderleben. So erstellten Lisa und ihr Mann Jonas Ende Juni einen gemeinsamen YouTube-Channel, auf dem Lena keine Rolle spielt. Umso mehr dürften die Worte der beiden 21-Jährigen ihre Fans beruhigen. "Wir bleiben ja Geschwister", so Lisa im Trennungs-Statement. "Wir sehen uns die ganze Zeit. Nur ihr eben nicht." Und ein "Bild"-Insider soll von Kooperationen zwischen Lisa und Lena gesprochen haben, die es "immer wieder mal" geben werde.

So geht es für Lena weiter

Während Lisa ihren Fans mehr Einblicke in ihr Eheleben gewähren will – sie und ihr Jonas gaben sich am 25. März 2023 das Ja-Wort – möchte Lena "einfach eine Person finden, mit der ich mein Leben leben kann". Im Interview mit der deutschen "Vogue" offenbarte sie kürzlich, sie finde gerade heraus, zu welchem Geschlecht sie sich hingezogen fühlt.

Und, wie geht es beruflich für Lena weiter? In Bezug darauf stellte die Blondine fest: "Ich habe das Privileg, durch die Reichweite super viel ausprobieren zu können, mir stehen Türen offen, die anderen nicht offen stehen." Welche Türen genau sie in nächster Zeit öffnen wird, bleibt abzuwarten. Ihre Leidenschaft, die Fotografie, will Lena jedenfalls "wirklich nur für mich [...] machen".