"Loki"-Star Tom Hiddleston: Ist seine Marvel-Karriere nach 14 Jahren vorbei?

Wird Tom Hiddleston als Loki zurückkehren oder ist jetzt endgültig Schluss? Seit 2009 ist der Brite Teil des Marvel Cinematic Universe (MCU) und hat sich als Loki eine internationale Fangemeinde aufgebaut. Doch der Abschied von Loki war für den Schauspieler eine Erleichterung. War es das jetzt mit ihm und dem MCU?

Glorreiches Finale nach 14 Jahren Loki

Das MCU hat das Leben von Tom Hiddleston stark beeinflusst. Seit rund 14 Jahren verkörpert er den hinterlistigen Gestaltwandler Loki und wird damit weltbekannt. Loki wandelt sich vom Bösewicht zum populären Anti-Helden und dank Hiddlestons Schauspiel zum Liebling der Fans.

Im November 2023 verabschiedet sich der Marvel-Star scheinbar endgültig mit Staffel 2 seiner eigenen MCU-Serie namens "Loki". Seitdem stellen sich seine Fans die Frage, wie es mit Loki weitergeht. Denn obwohl das glorreiche Finale in Staffel 2 gleichzeitig das Ende der Serie darstellt, dürften Fans auf eine Rückkehr von Loki hoffen, der offensichtlich eine tragende Rolle im weiteren Verlauf der Multiversum-Storyline des MCUs einnimmt.

Tom Hiddlestons Rückkehr als Loki ist ungewiss

Als Tom Hiddleston im April dieses Jahres von US-Moderator Jimmy Kimmel in dessen Show gefragt wurde, ob er nach dem Ende der 2. "Loki"-Staffel mit dem Charakter abgeschlossen habe, war die Antwort noch sehr vage: "Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht", sagte der Brite.

Im Gespräch für Variety mit "Shogun"-Star Anna Sawai beschrieb er jetzt seinen "Loki"-Abschied: "Ich fühlte einfach eine Welle der Erleichterung, denn es war eine sehr bedeutsame Erfahrung. Dieses Gefühl des … Ausatmens." Zeichen auf eine Fortsetzung der Erfolgsserie sind dieser Aussage definitiv nicht zu entnehmen. Tom Hiddleston klingt eher erleichtert, dieses Kapitel seines Lebens zu einem gelungenen Abschluss gebracht zu haben.

MCU: Auch andere Helden kehren zurück

Doch wird der extrem beliebte Charakter einfach so im Nirgendwo zwischen den Mulitversen verschwinden? Oder kommt eine andere Version desselben Charakters zurück? Und wie käme diese Version bei den Fans an, vorausgesetzt Tom Hiddleston ließe sich darauf ein?

Viele offen Fragen, auf die vielleicht der einzige MCU-Film des Jahres Antwort gibt: In "Deadpool & Wolverine" kommt Hugh Jackman zurück - trotz seines eindrucksvollen Abgangs in "Logan - The Wolverine". Wenn das gelingt, hätte vielleicht auch Tom Hiddleston eine Chance, als Loki zurückzukehren.