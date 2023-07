Loredana datet BVB-Star: DAS sagt "Beauty & The Nerd"-Star Walentina Doronina dazu

Das Wichtigste in Kürze Zuerst kursierten Gerüchte, jetzt ist es offiziell: Der BVB-Stürmer Karim Adeyemi und die Schweizer Rapperin Loredana sind ein Liebespaar!

Loredana war zuvor mit dem Rapper Mozzik verheiratet und hat eine Tochter, während Adeyemi als vielversprechendes deutsches Fußballtalent bei Borussia Dortmund unter Vertrag steht.

Die Fans haben auf Social Media bereits auf mögliche Hinweise hingedeutet - vor wenigen Tagen hat sie das erste Kussfoto gepostet und die Beziehung bestätigt.

Was Walentina Doronina dazu sagt, erfährst du hier.

Sie beendet die Spekulationen und macht es offiziell: Die Schweizer Rapperin Loredana und der BVB-Stürmer Karim Adeyemi sind wirklich ein Paar! Berichten zufolge wurden sie kürzlich bereits zusammen beim Pokalfinale der A-Junioren in der Schweiz gesehen und posierten nach dem Spiel mit Fans für Bilder. Vor wenigen Tagen postete sie ein Kussfoto auf Social Media und machte die Beziehung endlich öffentlich. Doch was sagen die anderen VIPs dazu?

Das sagt Walentina Doronina zum Liebes-Outing

Nachdem Loredana mit einem süßen Pärchenfoto offiziell ihre neue Beziehung zum BVB-Star Karim Adeyemi bestätigt hatte, gratulierten ihr zahlreiche Fans und VIPs unter ihrem Instagram-Posting. Auch "Beauty & The Nerd"-Star Walentina Doronina meldete sich in den Kommentaren zu Wort. Mit drei Herzaugen-Emojis machte die Reality-TV-Bekanntheit deutlich, wie sehr sie sich für die Rapperin freut.

Die Rapperin beendet Spekulationen: Karim Adeyemi und Loredana sind wirklich ein Paar!

Die Schweizer Rapperin Loredana und BVB-Stürmer Karim Adeyemi machten es vor wenigen Tagen offiziell: Sie sind ein Liebespaar! Mit ihrem aktuellen Posting auf Instagram verraten die Turteltauben, dass sie tatsächlich zusammen sind. Mit der Caption "Thank God" und einem Herz-Emoji veröffentlicht die 27-Jährige die ersten gemeinsamen Bilder:

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Nun ist auch klar, dass das neulich gepostete Kuss-Foto von Loredana der BVB-Fußballspieler sein muss. Auf dem letzten Slide ist eine Aufnahme zu erkennen, auf der sie das Gesicht eines Mannes abgeschnitten hat. Jetzt ist es klar: Es ist Karim Adeyemi, mit dem sie wohl herumgeturtelt hat.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Schon die Schweizer-Website "regiofussball" berichtete kürzlich, dass Karim Adeyemi und Loredana ein Paar sein könnten. Der vermeintliche Hinweis: Der 21-jährige Borussia-Dortmund-Spieler und die 27-jährige Musikerin besuchten in der Schweiz das Pokalfinale der A-Junioren zwischen OG Kickers und Zug 94. Nach dem Spiel sollen die beiden mit einigen Jugendlichen für Fotos posiert haben. Zum Hintergrund: Loredanas Bruder Florim Zefi ist einer der Trainer bei dem Juniorencup in Erstfeld. Loredana ist in der Nähe von Luzern aufgewachsen, hat inzwischen dort ihre Villa am Vierwaldstättersee. Fans können sich nun darüber freuen, dass die Gerüchte tatsächlich stimmen und die beiden ein Liebespaar sind!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

In dem Video erfahrt ihr noch mehr über Loredana und Karim Adeyemi

Die Fans spekulieren schon seit Längerem: Wer ist der neue Mann an Loredanas Seite?

Übrigens: Schon seit einer Weile wird spekuliert, mit wem Loredana zusammen ist. So postete sie beispielsweise erst kürzlich ein Bild auf dem man sieht, das ihr Bein an das eines anderen lehnt. Auf einem weiteren Schnappschuss sieht man sie jemanden küssen. Die andere Hälfte des Bildes ist abgeschnitten. Fan-Kommentare zeigen Memes von Karim Adeyemi. Der ist bei den Posts jedoch nie zu sehen.

Weder Loredana, noch Karim Adeyemi haben sich zum jetzigen Zeitpunkt (Stand: 04.07.2023) zu den Liebes-Gerüchten geäußert.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Loredana: Rapperin, Mutter und Powerfrau

Loredana, die mit bürgerlichem Namen Loridana Zefi heißt, war zuvor mit dem albanischen Rapper Mozzik verheiratet und hat mit ihm die 4-jährige Tochter Hana. Im vergangenen Jahr verkündete das Paar das Beziehungs-Aus.

Ihre Karriere begann Loredana auf Instagram mit einem Lip-Sync-Video zu dem Track "Habibi" des Rappers Maître Gims. Die Künstlerin, die kosovarische Wurzeln hat, erreichte mit ihrem Song "Sonnenbrille" auf YouTube 2018 große Erfolge. Loredana spendete für wohltätige Zwecke und sorgte mit einer PR-Aktion für Aufsehen, bei der sie ein Babyfoto veröffentlichte, das Teil eines Musikvideos war.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Karim-David Adeyemi, geboren am 18. Januar 2002 in München, ist ein talentierter deutscher Fußballspieler, der als Stürmer agiert. Er hat bereits für die deutsche Nationalmannschaft gespielt und wurde im Jahr 2021 U21-Europameister. Seit der Saison 2022/23 ist er bei Borussia Dortmund unter Vertrag und spielt dort aktiv.