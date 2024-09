Loredana-Dokumentation auf Joyn: Ihr Aufstieg zum Rap-Star

Seit ihrem Durchbruch mit dem Song "Sonnenbrille" zählt Loredana zu den erfolgreichsten Rapperinnen Deutschlands. Auf Joyn siehst du jetzt, wie sie die größte Musik-Challenge ihrer Karriere meistert: Ob sie es schafft, ihre größten Hits mit einem Sinfonieorchester zu performen?

"Red Bull Symphonic: Loredana - Die Dokumentation" ist jetzt auf Joyn verfügbar

Beim Red-Bull-Symphonic-Konzert steht die Schweizer Rap-Queen vor einer ganz besonderen Herausforderung. Zusammen mit einem 60-köpfigen Sinfonieorchester performt Loredana in ihrer Heimat Luzern ihre bekanntesten Songs und schafft damit eine einzigartige Atmosphäre.

"Kein Festival mit 150.000 Menschen kann das hier toppen"

Anfangs ist Loredana jedoch ganz schön aufgeregt und hegt Zweifel, wie sie in der Doku ganz offen zugibt: "Als die Anfrage kam, habe ich mir gedacht: Okay, Klassik und Hip-Hop, wie soll das funktionieren? Ich habe es angenommen, weil es eine krasse Herausforderung ist."

Doch schnell wird ihr klar, wie riesig diese Aufgabe ist. "Kein Festival mit 150.000 Menschen kann das hier toppen", ist sie sich sicher. Die Herausforderung dann auch noch in ihrer Heimat Luzern zu meistern, macht die 29-Jährige ziemlich emotional: "Das sind so Momente, das hat was mit Gefühlen und Heimat zu tun."

Loredana glaubte schon immer an sich selbst

In der Doku erzählt Loredana vom Beginn ihrer Karriere und verrät, dass sie schon immer gespürt habe, dass sie eines Tages groß rauskommen würde. "Ich hatte immer ein Gespür, dass mit mir irgendwas anders ist als mit meinen Geschwistern. Ich habe immer zu meinem Papa gesagt: 'Digga, ich glaube, ich werde alles reißen'", erinnert sich die "Kein Wort"-Interpretin.

Du willst wissen, wie Loredana die Challenge gemeistert hat? Dann schau dir "Red Bull Symphonic: Loredana - Die Dokumentation" jetzt auf Joyn an!