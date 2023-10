Loredana packt aus: Ihr erstes Date mit BVB-Star Karim Adeyemi war in einer Dönerbude

Rapperin Loredana und Fußballer Karim Adeyemi sind seit Juli offiziell ein Paar. Öffentlich machten sie die Beziehung damals mit einem gemeinsamen Post bei Instagram. Seitdem zeigen sie sich immer wieder frisch verliebt auf Bildern. Die Rapperin plauderte jetzt aus dem Nähkästchen und verriet interessante Details über das erste Date mit dem BVB-Profi.

Vor einigen Monaten sorgte diese Nachricht für Schlagzeilen: Rapperin Loredana und der Dortmunder Fußballer Karim Adeyemi sind ein Paar. Für die meisten eine große Überraschung. Schließlich liegen zwischen der 28-jährigen Schweizerin und dem 21-jährigen BVB-Profi immerhin sieben Jahre Altersunterschied. Über den Beginn ihrer Beziehung war bislang wenig bekannt. Doch das hat sich jetzt geändert. In dem ARD-Format "Deutschrap ideal" verriet Loredana einige interessante Details über ihre Beziehung und das erste Date.

Loredana und Karim Adeyemi: Date in der Dönerbude

Das erste Date der beiden sollte eigentlich gar keins sein. Loredana erzählt, dass sie damals in einem Hotel in Düsseldorf zu Gast war. Nachts hatte sie auf einmal Hunger und wollte gerne einen Döner essen. In dem Moment schrieb ihr der Fußballer auf Instagram. "Was machst du?", fragte der 21-Jährige. 20 Minuten später, so erzählt es die Rapperin, war sie in Dortmund und holte Adeyemi ab. Gemeinsam ging es dann zu einem Döner-Imbiss in Dortmund. Bei dem Treffen habe sie ihm sofort gesagt, er solle sich "keinen Kopf" machen, denn: "Ein Date ist es nicht", sie habe einfach nur Hunger. Erst nachdem sie satt war, habe sie gemerkt:

Sch****, ich hab gerade einen guten Jungen neben mir sitzen, der lustig drauf ist und mit dem ich mich verstehe. Loredana , 2023

Das machte Loredana vor dem ersten Treffen zu schaffen

Doch der Start zwischen der Rapperin und dem Dortmund-Profi verlief offenbar etwas holprig. Der 21-jährige Fußballer habe ihr schon vor dem Treffen auf Instagram geschrieben. Eine Antwort auf seine Nachricht hat er laut der 28-Jährigen erstmal nicht bekommen. "Ich dachte, ich bin etwas Besseres und er ist zu jung und was denkt er sich?"

Der Altersunterschied scheint der Schweizerin also zu Beginn durchaus Probleme bereitet zu haben. Doch der 21-jährige blieb hartnäckig und das hat sich gelohnt. Und wäre der nächtliche Hunger bei Loredana nicht eingetreten, dann wäre es vielleicht nie zu einer Beziehung gekommen.