Luca Hänni schwärmt von Christina Luft: SO verhalf ihm seine Verlobte zum Sieg von "The Masked Singer"

Das Wichtigste in Kürze Am Samstag wurde das große Finale von "The Masked Singer" bei ProSieben ausgestrahlt.

Der Schuhschnabel holte sich den Sieg. Unter der Maske verbarg sich kein Geringerer als Musiker Luca Hänni.

Nach dem Finale verrät der Sänger, wie sehr ihn seine Verlobte Christina Luft während der Dreharbeiten unterstützt hat.

Am Samstag kamen die "The Masked Singer"-Fans wieder voll auf ihre Kosten: Das große Finale wurde endlich ausgestrahlt! Nach einigen spannenden Runden wurde der Schuhschnabel zum Gewinner gekürt. Hinter seiner Maske steckte tatsächlich der Sänger Luca Hänni. Nach seinem Sieg schwärmt der Musiker nun davon, wie sehr ihm seine Verlobte Christina Luft bei der Vorbereitung auf die Show geholfen hat.

Luca Hänni wird nach "The Masked Singer"-Sieg emotional

Nachdem das große Geheimnis um den Schuhschnabel am Samstag endlich gelüftet wurde, zeigte sich Luca Hänni nach seiner Enthüllung ganz emotional. "Ich bin sprachlos, wirklich. Ich durfte hier mitmachen, habe gedacht, okay, ich probiere es mal aus. Alle haben gesagt, dass es schwierig wird, das war es auch. Und dass ich jetzt den Pokal gewonnen habe... Ich raste einfach aus, Leute", freute sich der Musiker nach seinem Sieg auf der Bühne. Bei Instagram machte der Sänger nach Ausstrahlung der Show ebenfalls noch einmal klar, was für eine besondere Erfahrung "The Masked Singer" für ihn war: "Ich bin einmal mehr sprachlos! Was war das bitte für eine geile Reise mit euch?"

Auch seine Verlobte Christina Luft ließ bei Instagram durchblicken, wie stolz sie auf ihren Luca ist. "Mein Herz ist stehen geblieben vor Aufregung und ich war seit Wochen in Gedanken bei dir, mein Schatz", jubelte die Profitänzerin in ihrer Instagram-Story

Christina Luft war Luca Hänni während "The Masked Singer"-Dreh eine große Stütze

Dass sich Christina Luft so sehr für ihren Partner gefreut hat, dürfte eigentlich kaum jemanden verwundern. Immerhin hat sie ihm während der "The Masked Singer"-Dreharbeiten regelmäßig bei den Show-Vorbereitungen geholfen. "Sie hat mir nach jedem Auftritt, also sechs Wochen lang, Feedback geschrieben und Sprachnachrichten geschickt", erzählt der 28-Jährige gegenüber "Promiflash". Weiter schwärmt Luca Hänni von seiner Verlobten:

Da wurde ich sehr gut unterstützt und auch mit ehrlicher Meinung. Luca Hänni, , 2023

Und wie man sieht, haben sich die intensive Vorbereitung auf die Show und das Feedback von Christina Luft letztendlich sehr für Luca Hänni gelohnt.