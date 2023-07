Luca Hänni und Christina Luft geschockt: Polizeieinsatz wegen Stalker!

Das Wichtigste in Kürze Bei einer TV-Show mit Luca Hänni und Christina Luft schritt die Polizei ein.

Eine Stalkerin, die den Ex-DSDS-Sieger und die "Let's Dance"-Profitänzerin seit Langem belästigt, wurde vorübergehend verhaftet.

Zur Zugabe trat die Polizei auf! Bei der Schweizer TV-Show "Donnschtig-Jass" traten auch Luca Hänni (28) und seine Verlobte Christina Luft (33) auf. Als ein ungebetener Gast auftauchte, schritt die Polizei ein: Beamte nahmen eine 23-Jährige fest, die Hänni und Luft seit Monaten als Stalkerin belästigt.

Vor der Kamera wurde gealbert, gesungen, getanzt und gespielt - wie es in der Schweizer TV-Unterhaltungsshow "Donnschtig-Jass" gute Tradition ist. Hinter den Kulissen allerdings lagen die Nerven blank, wie etliche Schweizer Medien meldeten. Weil sich eine Frau in die Showarena schmuggelte, die den Schweizer Superstar Luca Hänni (28) seit Jahren als ungebetener "Fan" verfolgt, wurde die Polizei gerufen. Die Beamten nahmen die 23-Jährige fest und führten sie vom Gelände.

Luca Hänni und die Stalkerin: eine lange Geschichte

Es ist für Luca Hänni, der 2012 die Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" gewann und quasi zum neuen Schweizer Nationalheld der Unterhaltungsbranche aufstieg, ein neues frustrierendes Kapitel in einer schier unendlichen Geschichte. Denn Hänni wird offenbar seit Jahren von der jetzt Verhafteten verfolgt.



Als sich Hänni 2020 während der 13. Staffel von "Let's Dance" in seine Profipartnerin Christina Luft (33) verliebte, dehnte sich das ungesunde Interesse der Stalkerin auch auf Hännis neue Lebenspartnerin aus. Am 30. Dezember 2022 gingen Hänni und Luft mittels eines Instagram-Posts an die Öffentlichkeit und prangerten die Verfolgung durch "Frau Z." an, die "Unwahrheiten" verbreite und "Drohungen" ausspreche. Das Paar räumte auch ein, bereits mehrfach bei Anwälten und Polizei Unterstützung gesucht, aber wenig konkrete Hilfe gefunden zu haben.

Polizeieinsatz statt ungetrübter Abendunterhaltung

Diesmal zumindest war die Polizei schnell am Ort. Die Festnahme erfolgte, so die Kantonspolizei Uri, weil die Stalkerin durch ihren Besuch bei der Show ein sogenanntes Rayonverbot, eine Fernhalteverfügung, missachtet habe. Ein betrüblicher Abschluss einer eigentlich reinen Spaßveranstaltung. "Donnschtig-Jass" ist ein Fest der guten Laune. Abgeleitet vom Schweizer Kartenspiel Jassen geht es um kleine Wettkämpfe und zwanglose Gespräche, die von Auftritten untermalt werden.



Die Anwesenheit von "Frau Z." dürfte Hänni und Luft, die mittlerweile verlobt sind und gemeinsam in der Schweiz leben, den Abend gehörig verhagelt haben. Damit wird auch nicht, so ist zu befürchten, so schnell Schluss sein. Die Stalkerin wurde noch am selben Abend aus dem Gewahrsam wieder entlassen.



Luca Hänni und Christina Luft haben sich noch nicht selbst zum Vorfall geäußert. In seinem letzten Instagram-Post weist Hänni auf seine im Oktober startende Tournee durch Deutschland und die Schweiz hin. Dabei wird auch Christina Luft als Tänzerin sein. Und hoffentlich nicht wieder ein ungebetener Gast.