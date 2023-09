Luca und Christina Hänni: So romantisch turteln sie in ihren Flitterwochen

Luca Hänni (28) und seine frischgebackene Ehefrau Christina (33), geborene Luft, schweben im siebten Himmel der Liebe. Knapp zwei Wochen nach ihrer Traumhochzeit genießen sie ihre Flitterwochen in vollen Zügen und meldeten sich bei ihren Fans aus dem Paradies.

Im Clip: Luca Hänni und Christina Luft haben geheiratet

Christina Luft und Luca Hänni lernten sich auf dem Parkett von "Let's Dance" kennen und lieben. Als sie 2020 die Staffel abschlossen, hatten sie "viel mehr gewonnen" als Platz drei, deutete Christina, die Profi-Tänzerin, schon damals an.

Seit 22. August 2023, so meldete die Schweizer Zeitschrift "Blick", sind die beiden nun "Mrs. & Mr. HÄNNI" - die Bilder ihrer Hochzeit veröffentlichten die Stars auf ihren Instagram-Accounts ebenso wie nun die ihrer Hochzeitsreise. Aktuell jetten sie in ihren Flitterwochen um die Welt. First Class, natürlich.

Luca und Christina Hänni: Auf der Suche nach den "Big Five"

Erstes Ziel, nach Zwischenstation Dubai, war Kapstadt, von wo aus die beiden Flitterwöchner entlang der Garden Route im Süden Südafrikas ins Gondwana Game Reserve reisten. Hier bezogen sie in einer Luxus-Suite ihr Lager, die dem Baustil der einheimischen Khoisan nachempfunden ist - offener Schnitt, spektakuläre Umgebung und 180-Grad-Blick ebenso inklusive wie Oberlichter zum Beobachten der Sterne, Tonkamine und tiefe Bäder. Ein Wohntraum in Traumkulisse.

Eine Übernachtung für zwei Personen kostet um die 675 Euro. Hier machten die beiden auch drei vom Ranger geführte Safaris und versuchten, den "Big Five" auf die Spur zu kommen. Jeder Safari-Touri träumt davon, Löwe, Büffel, Leopard, Elefant und Nashorn in der freien Wildbahn zu erleben.

"Mrs & Mr. Hänni" im "Paradies auf Erden"

Nach so einer Safari-Action tut Ruhe gut. Deshalb jetteten Luca und Christina erster Klasse auf die Seychellen, wo es "Sommer, Sonne, Strandsand und Meer" heißt, rund um die Uhr und jeden Tag. Die beiden checkten im "Six Senses Zil Pasyon" ein, einem Luxusressort auf der Insel Felicite - eine von 115, aus denen der Inselstaat Seychellen im Indischen Ozean besteht.



Auch hier, erhöht über dem Strand, regiert der pure Luxus. Eigener Pool, Himmelbett, sogar eine Schaukel mit Blick auf Badewanne und den Ozean dahinter, gibt es. Und das alles für nur 1.688 Euro pro Übernachtung zu zweit bei Booking.com. Sie seien "im Paradies auf Erden" angekommen, postete Christina Hänni in einer Instagram-Story begeistert an ihre 314.000 Follower.



Man muss auch mal gönnen können. Vor allem sich selbst.