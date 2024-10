Lukas Podolski und seine Kinder: Alle Infos zu Sohn Louis und den Töchtern Maya und Ella

Lukas Podolski beweist in den sozialen Medien immer wieder, dass er ein echter Familienmensch ist. Egal ob Fotos mit seiner Frau oder Bilder mit seinen drei Kindern - der Profikicker lässt seine Fans regelmäßig an seinem Vaterglück teilhaben. Du willst mehr über seine Familie erfahren? Hier gibt's alle Infos!

Seit April 2011 ist der "kölsche Jung" mit seiner Partnerin Monika verheiratet. 2008 kam ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt: ein Sohn namens Louis. 2016 folgte dann die Geburt von Tochter Maya. Im Januar 2023 wurden Lukas und Monika erneut Eltern: Die kleine Ella erblickte das Licht der Welt.

Lukas' Sohn Louis ist 16 Jahre alt

In den sozialen Medien postet Lucas Podolski immer mal wieder gemeinsame Fotos mit seinem Sohn Louis, der mittlerweile 16 Jahre alt ist. Ob Louis wohl eines Tages in die Fußstapfen seines berühmten Vaters tritt? Im Interview mit "bigFM" äußerte sich Poldi im Januar 2023 wie folgt dazu: "Ich lasse die Verantwortung für die Zukunft bei meinem Sohn. Wenn du Fußballer werden willst, dann musst du trainieren und wenn du etwas anderes machen willst, wie studieren oder einen anderen Beruf ergreifen, dann pass in der Schule auf und gehe deinen Weg. Du musst entscheiden, was dein Herz dir sagt."

Eins steht also fest: Egal für welchen Weg sich Louis eines Tages entscheiden wird, sein Vater steht ihm unterstützend zur Seite.

Tochter Maya hat "Papas Herz gestohlen"

Auch die kleine Maya bekamen die Instagram-Fans des Profikickers schon hin und wieder zu Gesicht. So teilte Poldi im Januar 2021 ein Foto mit der Kleinen und schrieb überglücklich dazu: "Das ist das Mädchen, was mein Herz gestohlen hat! Und sie nennt mich Papa."

Die kleine Ella macht das Familienglück perfekt

Seit Januar 2023 ist der 39-Jährige stolzer Dreifach-Papa. Die kleine Ella kam - genau wie Poldi und seine Partnerin Monika - in Polen zu Welt. "Dass Ella nun ebenfalls in Polen geboren wurde, ist [...] etwas Besonderes für uns Eltern", schwärmte Poldi nach der Geburt der Kleinen gegenüber der "Bild".

Ella war ebenfalls schon mehrfach auf Poldis Instagram-Account zu sehen - so beispielsweise im Juni 2024. Während der EM feuerte Lukas nicht nur die deutsche Nationalmannschaft, sondern auch die polnische an. Da durfte ein Papa-Tochter-Foto im Partnerlook mit polnischem Trikot natürlich nicht fehlen.