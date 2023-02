Machine Gun Kelly und Megan Fox bei der Eheberatung gesichtet: Hat er sie betrogen?

Das Wichtigste in Kürze Etliche Fans und User spekulieren momentan darüber, ob Megan Fox noch mit Colson Baker, alias Machine Gun Kelly, zusammen ist.

Ihr Instagram-Profil ist inzwischen gelöscht, zuvor postete sie noch kryptische Aussagen und befeuerte die Gerüchte, dass ihr Verlobter sie mit seiner Gitarristin und Musikerin Sophie Lloyd betrogen haben könnte.

Ein weiteres Krisen-Indiz: Megan Fox und Machine Gun Kelly besuchten nach den kryptischen Beiträgen eine Eheberatung - und wirkten danach alles andere als glücklich.

Anzeige

Sind Schauspielerin Megan Fox und Machine Gun Kelly noch zusammen? Etliche Fans spekulieren nun über Trennungsgerüchte. Denn die Brünette hat ihr Instagram-Profil gelöscht und sich zuvor über seine Gitarristin Sophie Lloyd geäußert...

Das schrieb Megan Fox über die Trennungsgerüchte

War Machine Gun Kelly (MGK) seiner Megan nun treu oder nicht? Grund zur Annahme, dass etwas zwischen den beiden vorgefallen sein könnte, gab Megan Fox selbst. Sie löschte auf ihrer Instagram-Seite alle Pärchen-Fotos und teilte kryptische Messages.

"You can taste the dishonesty. It’s all over your breath", schrieb sie unter anderem auf ihrem Profil. Zu Deutsch übersetzt:

Du kannst die Unehrlichkeit schmecken. Es ist alles in deinem Atem. Megan Fox , Instagram

Megan zitierte mit diesem Satz Beyoncé und ihren Song "Pray You Catch Me" (vom Album „Lemonade“). Fans vermuteten, dass sie damit auf die Untreue von Machine Gun Kelly anspielte.

Und weiter noch: Er könnte etwas mit seiner attraktiven Gitarristin Sophie Lloyd gehabt haben.

"Wahrscheinlich ist er mit Sophie zusammengekommen", kommentierte beispielsweise einer von Megans Followern.

Megan selbst kommentierte daraufhin:

"Vielleicht bin ich ja mit Sophie zusammen", antwortete Fox. Und setzte dann auch noch eine Flamme dazu.

Ist MGK fremdgegangen? Im Clip siehst du die Frau, mit der er Megan betrogen haben soll!

Dann folgte sie ihrem Verlobten nicht länger und zog damit wohl einen Schlussstrich. Mysteriös: Sie folgte daraufhin nur noch drei Promis: Rapper Eminem, Sänger Harry Styles und Schauspieler Timothée Chalamet.

Deshalb sind Machine Gun Kelly und Eminem Erzfeinde

Mit dem Follow von Eminem dürfte Megan MGK besonders geärgert haben. Denn die Zwei sind Erzfeinde. Zum Hintergrund:

Anzeige

Anzeige

Der Beef zwischen den Rappern entstand 2012, nachdem Machine Gun Kelly getwittert hatte, dass Eminems Tochter, Hailie Jade, "Verdammt heiß" aussehen würde. Eminem reagierte auf diese Aussage mit seinem Track "Not Alike".

"If you wanna come at me with a sub, Machine Gun / And I’m talkin’ to you, but you already know who the fuck you are, Kelly / I don’t use sublims and sure as fuck don’t sneak-diss / But keep commenting on my daughter Hailie", rappte er.

Zu Deutsch, frei übersetzt: "Greif mich nicht an, Machine Gun / Und ich rede mit dir, aber du weißt schon, wer zum Teufel du bist, Kelly / Ich beleidige ich dich nicht indirekt / Aber kommentiere ruhig weiter über meine Tochter Hailie".

Nun ist Megans Instagram-Account komplett gelöscht.

Weiteres Krisen-Indiz: Megan Fox und Machine Gun Kelly bei der Eheberatung

Nachdem Megan am Wochenende alle gemeinsamen Fotos von ihrem Instagram-Profil entfernt hat, wurden sie nun mit MGK bei einer Eheberatung in Kalifornien gesichtet. Beim Verlassen der Einrichtung wirkten die beiden aber alles andere als glücklich. Auf Paparazzifotos schien die Schauspielerin den Tränen nahe zu sein und wischte sich sogar mit einer Hand über die Augen. Nach der Sitzung verließen sie die Paartherapie in getrennten Autos - ein weiteres Indiz für eine schwere Liebeskrise?

So lernten sich Megan Fox und Machine Gun Kelly kennen

Fox und Kelly erklärten in einem Interview, dass sie sich 2020 am Set des Action-Streifens "Midnight in the Switchgrass" zum ersten Mal begegnet seien, sich eigentlich aber schon ein paar Jahre vorher auf einer GQ-Party in Los Angeles kennengelernt hätten.

Anzeige

Die Beziehung zwischen Megan Fox und Machine Gun Kelly hat seit ihrer Bekanntgabe im Juni 2020 für Aufsehen gesorgt. Beide sind in der Öffentlichkeit für ihre offenen und provokativen Persönlichkeiten bekannt, und ihre Liebe zueinander scheint genauso leidenschaftlich und intensiv zu sein.

Am Dienstag, den 11. Januar 2022, teilten Megan Fox und Machine Gun Kelly auf ihren Social-Media-Kanälen die aufregende Neuigkeit ihrer Verlobung mit. Das Paar postete Bilder von sich, die vor einer romantischen Kulisse aufgenommen wurden, und gaben bekannt, dass der Antrag unter einer Banyan-Feige stattgefunden hat.

Diese spezielle Baumart hat für das Paar eine besondere Bedeutung, da sie im September 2020 auf dem Album "Tickets to My Downfall" des Rappers vorkommt. In diesem Album geht es um die Beziehung zwischen Megan und Machine Gun Kelly und die Party-Exzesse des Rappers, die er durchlebt hat. Der Song, der die Banyan-Feige erwähnt, trägt den Titel "Banyan Tree (Interlude)".

Die Zeilen des Songs geben einen Einblick in die Beziehung der beiden und ihre Gefühle füreinander. Es ist offensichtlich, dass sie eine tiefe Verbindung teilen und dass ihre Liebe auf einem starken Fundament aufgebaut ist. Die Tatsache, dass sie sich unter einer Banyan-Feige verlobt haben, war ein weiteres Zeichen dafür, dass sie ihre Beziehung sehr ernst nahmen und eine gemeinsame Zukunft planten. Eine Beziehung, die jetzt wieder vorbei sein könnte?

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Megan Fox und Machine Gun Kelly haben seit Beginn ihrer Beziehung immer wieder öffentlich ihre Liebe füreinander bekundet. In Interviews und auf Social-Media-Plattformen teilen sie oft Bilder und Nachrichten, die ihre Zuneigung zueinander zeigen.

Trotzdem hat ihre Beziehung auch Kritiker hervorgebracht, die glaubten, dass sie zu schnell voranschreiten oder dass sie einfach eine "Show" machten. Megan Fox und Machine Gun Kelly schienen jedoch darauf bedacht zu sein, ihre Liebe zu verteidigen und bewiesen bis zuletzt, dass sie tatsächlich füreinander bestimmt sind.