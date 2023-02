Madonna und "ihr neues Gesicht": Grammy-Zuschauer sind super entsetzt

Das Wichtigste in Kürze Madonna hat bei den Grammy Awards 2023 eine Rede gehalten.

Etliche Internet-User zeigen sich verwundert über den neuen Look der Sängerin.

Sie fragen sich, ob Madonna zu viele Schönheitseingriffe vorgenommen hat.

Madonna, die Queen of Pop, hat bei den jüngsten Grammy Awards für Aufregung gesorgt. Ihr verändertes Aussehen, das wohl durch unzählige Beauty-Operationen verursacht wurde, hat bei vielen Internet-Usern Entsetzen ausgelöst. Viele erkennen sie kaum wieder und zeigen sich besorgt über den Einsatz von Schönheits-Eingriffen.

Diese Botschaft teilte Madonna ihren Fans bei den Grammy Awards 2023 mit

Madonna dankte bei ihrer Ansprache auf der großen Bühne bei den Grammys 2023 (6. Februar 2023) "all den Rebellen da draußen, (...) die einen neuen Weg einschlagen und dafür den Kopf hinhalten". "Ihr werdet gesehen, ihr werdet gehört, und vor allem werdet ihr geschätzt", so die "Hung Up"-Interpretin, die ihre Fans für rebellische Auftritte und Statements lieben.

So reagieren die Fans auf Madonnas verändertes Aussehen

Auf Twitter und Instagram kommentierten die User Madonnas völlig verändertes Gesicht. "Guter Gott, ich bin zwischen den Kanälen hin und her gesprungen und wusste nicht, dass ich #Madonna sah. Was ist passiert?", schrieb beispielsweise eine Userin. Ein anderer kommentierte enttäuscht:

"Ich habe Madonna hoch geschätzt als jemand, der stark war und Kunst erschafft und diese Kunst vorantreibt. Sie war eine unglaubliche Frau und Künstlerin. Aber sie hat sich zum Schlechten verändert. Sie ist zusammengebrochen und ich erkenne sie nicht mehr als starke Künstlerin. Es scheint so, als bräuchte sie Menschen, die da liebevoll eingreifen und ihr helfen. Sie war eine unglaubliche Künstlerin; eine Künstlerin, die ich immer respektieren werde (1982 - 2009). Aber jemand muss ihr helfen, bevor sie alles ruiniert, was sie erreicht hat. Ich glaube, sie merkt nicht einmal, wie schockierend ihr Aussehen ist. (...) Sie hätte in Würde älter werden sollen, aber entschied sich dafür, etwas zu beweisen, was sie nicht beweisen musste."

"Wer ist das?", "Oh Gott, sie hat ihr schönes Aussehen ruiniert" oder "Ich mag diesen Look nicht" sind noch weitere Kommentare.

Andere Fans wiederum nehmen ihr Vorbild in Schutz und haben sich über ihre tolle Rede gefreut:

"Queen!" oder "Tolle Rede!" kommentieren die User zum Beispiel. Sängerin Kim Petras bedankte sich für Madonnas Rede und ihren Support für die LGBTQ-Szene (lesbisch, schwul, bisexuell, transgeschlechtlich und queer).

"Ich fühle mich mehr als geehrt! Danke für alles, was ihr für die LGBTQ-Gemeinschaft getan habt und danke, dass ihr pure Hoffnung und Licht für so viele seid."

Das waren Madonnas größte Skandale

Madonna ist nicht umsonst eine der erfolgreichsten und umstrittensten Pop-Ikonen aller Zeiten. Denn die Sängerin hat im Laufe ihrer Karriere mehrere Skandale ausgelöst. Hier sind einige der bekanntesten:

"Like a Virgin" bei den MTV Video Music Awards: Madonnas Auftritt bei den MTV Video Music Awards im Jahr 1984 sorgte für Aufregung, als sie ihre Single "Like a Virgin" in einem Brautkleid mit weißen Stiefeln tanzte. Unvergessen bleibt auch der Kuss zwischen Madonna, Britney Spears und Christina Aguilera im Jahr 2003, ebenfalls bei einer Perfomance von "Like a Virgin".

Buchveröffentlichung "Sex": Im Jahr 1992 veröffentlichte Madonna ein Buch namens "Sex", das für seine expliziten Fotografien und Texte kontrovers diskutiert wurde.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

"Erotica"-Album und Dokumentarfilm: Madonnas 1992 veröffentlichtes Album "Erotica" und der dazugehörige Film "Truth or Dare" waren ebenfalls umstritten, da sie explizite sexuelle Themen behandelten.

Skandal bei den Brit Awards: Madonna sorgte 1996 bei den Brit Awards für einen Skandal, als sie auf der Bühne eine Jacke mit der Aufschrift "Fuck" trug.

Kontroverse um das Video zu "American Life": Im Jahr 2003 veröffentlichte Madonna das Musikvideo zu ihrem Song "American Life", das für seine Kritik an der US-amerikanischen Kriegspolitik und seine Darstellung von Gewalt kontrovers diskutiert wurde.

Streit mit der katholischen Kirche: Madonna hat im Laufe ihrer Karriere mehrere Konflikte mit der katholischen Kirche ausgelöst, insbesondere durch ihre Darstellungen von religiösen Symbolen in ihren Videos und Performances.

Insgesamt hat Madonna eine lange Geschichte provokanter Auftritte und kontroverser Äußerungen, die ihr Image als unangepasste Künstlerin und Pop-Ikone gestärkt haben.