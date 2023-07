Madonna tanzt glücklich im neuen Video – aber es gibt schlechte News für ihre Tour!

Die "Queen of Pop" Madonna war vor kurzem wegen einer bakteriellen Infektion im Krankenhaus. Nun meldet sie sich tanzend und genesen auf Instagram zurück. Doch ihre Jubiläumstour soll trotzdem verkleinert und verschoben werden.

Im Video: So tanzt Madonna auf Instagram ihre Sorgen weg

Nach Krankenhaus-Schock: Madonna tanzt wieder!

Madonna (64) tanzt in einem neuen Video auf ihrem Instagram-Kanal zu ihrem Hit-Song "Lucky Star". So meldet sich die Popsängerin aus dem Krankenhaus zurück. Mit einer schweren bakteriellen Infektion lag sie seit dem 24. Juni 2023 ein paar Tage auf einer New Yorker Intensivstation, das erklärte ihr Manager Guy Oseary auf Instagram. Die britische "Daily Mail" berichtete, dass Madonnas Familie sich wohl schon auf das Schlimmste vorbereitet, doch nun ist sie wieder zuhause.

Gut gelaunt und anmutig tanzt Madonna in dem Clip also und schreibt ihren Fans, dass sie so froh sei, sich wieder richtig bewegen zu können.

Die Möglichkeit, meinen Körper ein wenig zu bewegen und zu tanzen, gibt mir das Gefühl, der glücklichste Stern der Welt zu sein! Madonna auf Instagram , 2023

Dabei spielt der Weltstar natürlich auf ihren Song "Lucky Star" (zu deutsch: Glücksstern") an. Und so bedankt sie sich dann auch bei ihren Fans, dass diese ihr immer wieder Glück bringen.

Vielen Dank an alle meine Fans und Freunde! Ihr müsst auch mein Glücksstern sein! Und alles Gute zum 40. Geburtstag meines ersten Albums. Madonna auf Instagram , 2023

Das allererste Madonna Album mit dem Titel "Madonna" hatte tatsächlich den Song "Lucky Star" als erstes Lied. Ganze 40 Jahre ist es her, dass ihr Debütalbum die Musikcharts erklimmte. Seitdem hat die unangefochtene "Queen of Pop" über 380 Millionen Tonträger verkauft und füllt noch immer die Konzerthallen auf der ganzen Welt. Trotzdem muss sie sich nach diesem Krankheitsschock etwas zurückhalten.

Schlechte Nachricht für die Fans: Wird Madonnas Welttournee verkleinert?

Durch ihre bakterielle Infektion, die Zeit im Krankenhaus und den Genesungsprozess, mussten Madonna und ihr Team ihre Welttournee verschieben. Mitte Juli sollte sie beginnen, die Tournee für ihr 40. Jubiläum als "Queen of Pop". Geplant war dabei auch, dass ihre Kinder sie auf der Bühne begleiten. An diese hat sie auch als erstes gedacht, als sie im Krankenhaus aufwachte.

Als ich im Krankenhaus aufwachte, dachte ich zuerst an meine Kinder. Mein zweiter Gedanke war, dass ich niemanden enttäuschen wollte, der Tickets für meine Tour gekauft hatte. (...) Ich hasse es, Menschen zu enttäuschen. Madonna auf Instagram , 2023

In einem Post auf Instagram erklärt sie, dass die ersten Tourdaten in Nordamerika nun verschoben werden und dass die Tour in Europa dann im Oktober beginnt. In US-Medien, wie dem "OK-Magazine", gibt es aber inzwischen Berichte, dass ihre Tournee verkleinert werden soll. Der Grund dafür: Angeblich verkaufte sie nicht genügend Tickets. Madonna selbst gab dazu noch keine Erklärung ab. Stattdessen bedankt sie sich bei ihren Fans für deren Unterstützung und gibt dann noch ein klares Statement zu ihrer Verfassung ab.

Mein Fokus liegt jetzt auf meiner Gesundheit und darauf, stärker zu werden, und ich versichere euch, ich werde so schnell wie möglich wieder bei euch sein! Madonna auf Instagram , 2023

Wer also Tickets für die bevorstehende Tour hat, kann sich hoffentlich weiterhin auf den Madonna-Auftritt freuen.