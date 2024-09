Mamma Mia! ABBA-Star Björn heiratet wieder - mit fast 80 Jahren!

Abba-Superstar Björn Ulvaeus hat sich wieder getraut - zum dritten Mal hat er am Wochenende geheiratet. Seine Partnerin ist die fast 30 Jahre jüngere Christina Sas. Alles zur Hochzeit und Björns "dritter großer Liebe".

Er hat es (schon wieder) getan: Björn Ulvaeus hat geheiratet

Ob die Hochzeitsglocken "Lay All Your Love on Me" gespielt haben? Schließlich hat sich niemand anderes als Abba-Star Björn Ulvaeus vermählt! Für den 79-Jährigen ist es die dritte Ehe, die er am Samstag mit seiner dänischen Partnerin Christina Sas (51) einging.

Die Zeremonie fand am Samstag, den 14. September, bei bestem Wetter in Kopenhagen, Dänemark statt. Gefeiert wurde das Paar von einem kleinen ausgewählten Kreis seiner engsten Freunde und Familie. Sie in einem Khaki-farbenen Jumpsuit mit Cape, er in dunklem Anzug und T-Shirt.

Fotos von der Hochzeit mir Christina Sas

Ganz stolz postete der frisch vermählte Björn auf seinem Instagram-Kanal Fotos von der Hochzeit - und einen süßen, wenn auch förmlichen Text dazu: "Heute, am 21. September 2024, hat Björn Ulvaeus Christina Sas aus Herning, Dänemark geheiratet. Sie lernten sich 2021 in Nürnberg anlässlich der Veröffentlichung des letzten Abba-Albums 'Voyage' kennen und begannen im Frühjahr 2022 miteinander auszugehen."

Es ist nicht die erste Ehe des ABBA-Stars

Pikant: Nur etwa ein Jahr nach dem Kennenlernen trennte sich Björn offiziell von seiner zweiten Ehefrau, der Musikjournalistin Lena Kallersjo (75), mit der er 41 Jahre verheiratet war und zwei Töchter hat, Emma (42) und Anna (38).

Im Juni 2022 gab es den ersten öffentlichen Auftritt von ihm und Christina, bei dem Björn bestätigte: "Wir sind schon eine Weile zusammen und ich hatte das Gefühl, dass ich sie zu dieser Veranstaltung mitnehmen wollte. Das ist also das erste Mal, dass wir zusammen ausgehen."

Zuvor war Björn von 1971 bis 1979 mit seiner Bandkollegin Agnetha Fältskog (74) verheiratet. Agnetha war gerade 19 Jahre alt, als sie den fünf Jahre älteren Björn kennenlernt und ein Jahr vor der Gründung von Abba heiratete. Die beiden haben zwei Kinder, Linda (49) und Peter Christian (44).