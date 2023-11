Manuel Neuer: Heimliche Hochzeit? Seine Freundin trägt plötzlich seinen Namen

Seit Monaten brodelt die Gerüchteküche: Ist Handballerin Anika Bissel die neue Frau an der Seite von Manuel Neuer? Die angebliche Beziehung der beiden sorgt jetzt einmal mehr für Schlagzeilen. Der Grund? Die Sportlerin änderte ihren Instagram-Namen plötzlich zu "Anika Neuer"...

Manuel Neuer hält sein Liebesleben privat

Über das Privatleben von Manuel Neuer ist nur wenig bekannt. Nach der Scheidung von Nina Weiß im Jahr 2020 wurde dem FC-Bayern-Star immer wieder eine Beziehung mit der Handballerin Anika Bissel nachgesagt. Die beiden zeigten sich auch regelmäßig auf öffentlichen Veranstaltungen zusammen, darunter auf dem Oktoberfest 2022. Ihr Liebesglück bestätigten sie bis heute aber nie.

Jetzt trägt sie seinen Namen - mehr Infos findest du im Clip

Anika Bissel nennt sich jetzt "Anika Neuer"

Doch jetzt heizt Anika Bissel die Spekulationen mit einer Namensänderung auf ihrem Instagram-Kanal weiter an. Ihr Username auf der Plattform lautet nicht länger "Anika Bissel", sondern "Anika Neuer". Was es damit wohl auf sich hat? Laut der "Bild"-Zeitung sollen sich die 23-Jährige und der Fußballstar angeblich vor wenigen Tagen ganz heimlich am Tegernsee das Jawort gegeben haben. Ob Manuel Neuer und seine Anika tatsächlich geheiratet haben, ist bislang unklar. Weder der Fußballstar noch die Handballerin haben sich bisher dazu geäußert.

Manuel Neuer war schon einmal verheiratet

Für den Nationalspieler wäre es jedenfalls nicht die erste Ehe. Im Mai 2017 heiratete er Nina Weiß standesamtlich, im Juni 2017 folgte die kirchliche Trauung im süditalienischen Monopoli. Doch die Liebe der beiden war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Im Jahr 2020 folgte die Scheidung.