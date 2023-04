Das Wichtigste in Kürze Sänger Mark Forster tritt 2023 etwas kürzer und hat unter anderem seine Arena-Tour verschoben.

Auf Instagram steht er seinen Fans nun Rede und Antwort und offenbart die Gründe.

Anzeige

Fans von Musiker Mark Forster gucken 2023 ziemlich in die Röhre. In einem Social-Media-Update gab der "The Voice of Germany"-Coach nun Details dazu preis, warum es in den vergangenen Monaten so still um ihn geworden ist.

Es war eine Hiobsbotschaft für seine Fans: Im November vergangenen Jahres verkündete Mark Forster, seine große Arena-Tour in 26 Städten auf das Jahr 2024 zu verschieben. Der Grund? Kurz nach dem Finale der zwölften Staffel von "The Voice of Germany" fühlte er sich vom bevorstehenden Start der Tour überrumpelt. "Sie würde Ende Februar 23 losgehen und das würde bedeuten: Die Arbeit daran müsste jetzt beginnen. Show überlegen, Bühne ausdenken und natürlich proben. Wenn ich aber in mich reinhöre, brauche ich grade was anderes. Ich liebe euch da draußen. Und ich weiß um das Privileg, diese Konzertabende mit euch zu erleben. Deswegen fällt es mir so schwer das zu sagen, aber: Die Tourtermine kommen für mich zu früh", offenbarte Mark damals in einem Statement via Instagram. Für seine Fans bedeutete das vorerst: Geduld ist angesagt! Nun gibt der 40-Jährige in einer Frage-Antwort-Runde jedoch ein Zwischenstatement ab - und ging näher auf die Frage eines Followers ein, warum es in den vergangenen Monaten eher ruhig um ihn geworden ist:

Ich will/wollte das gerne so. Fühle mich irgendwie anders und wollte die Zeit haben, das zu erleben. Klingt ein bisschen esoterisch, ich weiß. Es geht mir richtig gut und ich arbeite im Stillen. Freue mich sehr, euch bald alles zu zeigen. Mark Forster , 2023

Noch mehr Details zu Mark Forsters mysteriösem Rückzug erfährst du im Clip:

Anzeige

Anzeige

Bald neue Musik? "The Voice of Germany"-Coach Mark Forster "arbeitet im Stillen"

Klingt fast so, als dürften Fans sich schon bald auf neue Musik des "Chöre"-Interpreten freuen. Seine letzte Single "Memories & Stories" erschien im Oktober 2022, sein Album Musketiere rund ein Jahr zuvor und schaffte es auf Platz zwei der Charts. Einen genauen Zeitpunkt, wann es wieder etwas Neues von ihm gibt, verriet er in der Instagram-Fragerunde zwar nicht, gab aber preis: "Dass das hier jede zweite Frage ist, macht mich gerade froh."

Mit Anny Ogrezeanu stellte Mark Forster 2022 zudem zum ersten Mal die Gewinnerin der ProSieben-Show "The Voice of Germany". Ob die Zuschauer und Zuschauerinnen des beliebten Gesangs-Formats sich in diesem Jahr darauf einstellen können, ihn in der 13. Staffel als Coach zu sehen? Bisher hält der Sender sich bedeckt, was Informationen zu den diesjährigen Coaches angeht. Ob Mark Forster erneut mit dabei ist, bleibt also abzuwarten - er saß zumindest seit Staffel sieben durchgehend auf einem der roten Stühle und buzzerte für die Talente. Scheint so, als müssten die Fans des Singer-Songwriters sich nicht nur in Hinsicht auf eine erneute TVOG-Teilnahme, sondern auch was neue Single-Auskopplungen angeht noch eine Weile in Geduld üben müssen.