Marlene Lufen gesteht: Das war der schlimmste Moment in ihrer Karriere

Seit über 25 Jahren ist Marlene Lufen (53) als Moderatorin vom "SAT.1-Frühstücksfernsehen", bekannt, geliebt und für ihre gute Laune und ihre Professionalität geschätzt. Aber auch ihr unterlaufen Fehler, wie sie jetzt in einem Interview gestand.

In ihrem Podcast "M wie Marlene - Wie gelingt das Leben" gestand die einstige Leistungsschwimmerin während des Gesprächs mit ihrem Gast, Chefärztin und Unfallchirugin Suzan Yarkin, eine "Jugendsünde", die sie auch heute noch beschäftigt. "Es ist schon ewig her, da hatte ich, glaube ich, eine Moderation auf einer Messe", begann sie die Schilderung über einen der größten Job-Patzer ihrer Karriere. Sie verriet zwar nicht, wann und wo genau sich der Moderations-Fauxpas ereignete, an das Gefühl konnte sie sich noch ganz genau erinnern: "Es war ganz schrecklich."

"Ich hatte einen kompletten Ausfall"

"Ich hatte einen solchen Blackout, dass ich nicht mal mehr wusste, warum bin ich hier", ging Marlene Lufen danach mehr ins Detail. "Ich hatte wirklich einen kompletten Ausfall. Also das ist ewig her, aber ich könnte ihn immer noch genau so zitieren. Ich weiß noch, was ich anhatte, wie sich das angefühlt hat - nämlich ganz schrecklich."

Im Podcast sagte die "Promi Big Brother"-Moderatorin aber auch, dass ihrer Meinung nach "Patzer zu jeder beruflichen Vita" dazu gehörten. "Aus solchen Situationen zieht man etwas raus und überlegt sich: Wie gehe ich nächstes Mal mit einer ähnlichen Situation um? Was könnte mein Tun sein, damit ich da besser rauskomme?"

Als ein Mittel scheint sie Humor ausgemacht zu haben, denn bei ihren Moderationen geht's im "SAT.1 Frühstücksfernsehen" oft sehr lustig zu. Dabei haben sich Marlene und ihre Kolleg:innen zu Dreamteams entwickelt, die miteinander und auch mit ihren Gäst:innen lachen, anstatt einander aus. Mit Humor geht's einfach besser - und dann fallen Patzer auch nicht so schwer ins Gewicht.