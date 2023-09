Marvel-Day: ProSieben zeigt heute den Favoriten alle Film-Kritiker

Am Sonntag, den 3. September, zeigen ProSieben und Joyn um 20:15 Uhr einen ganz besonderen Film aus dem Marvel-Universum. Um welchen Streifen es sich dabei handelt, erfährst du hier.

Anzeige

DIESER Marvel-Film läuft am Sonntag auf ProSieben und Joyn

Heute geht die Reise nach Wakanda! Nachdem der Marvel-Held Black Panther (gespielt von Chadwick Boseman (1976-2020) in "The First Avengers: Civil War" (2016) eingeführt wurde, bekam der Superheld mit "Black Panther" (2018) einen eigenen Solo-Film. Der Streifen dreht sich rund um das Leben von Black Panther und das Königreich Wakanda, das er regiert.

Anzeige

Anzeige

Erster Marvel-Film, der bei den Oscars überzeugen konnte

"Black Panther" ist der erste Marvel-Film überhaupt, der bei der alljährlichen Oscar-Verleihung absahnte. Der Streifen ist nicht nur der erste aus dem MCU, der in der Kategorie "Bester Film" nominiert wurde, sondern auch der erste, der einen der begehrten Goldjungen gewinnen konnte - und zwar in den Kategorien "Bestes Szenenbild", "Bestes Kostümdesign" und "Beste Filmmusik".

Ruth E. Carter war dabei die erste POC-Person in der Geschichte, die in der Kategorie "Bestes Kostümdesign" als Siegerin hervorging. Auch die Produktionsdesignerin Hannah Beachler war die erste POC-Person überhaupt, die in der Kategorie "Bestes Szenenbild" jemals nominiert wurde und den begehrten Goldjungen gewinnen konnte.

Nach dem großen Erfolg von "Black Panther" folgte mit "Black Panther: Wakanda Forever" 2022 noch ein zweiter Teil - allerdings ohne Hauptdarsteller Chadwick Boseman, der im August 2020 leider mit 43 Jahren an Darmkrebs gestorben war. Posthum wurde er für seine Rolle des Königs T'Challa unter anderem mit der "Hero for the Ages"-Trophäe geehrt.

Zudem war es den Macher:innen wichtig, dass Chadwick Boseman auch nach seinem Tod in "Black Panther: Wakanda Forever" gebührend Tribut gezollt wird.