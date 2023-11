Marvel-Fans sind geschockt: Ist eine der größten Heldinnen etwa tot?

"Tot sein oder nicht tot sein" - diese Frage beschäftigt Marvel-Fans derzeit über alle Maßen: Es geht um eine der schillerndsten Heldinnen aus dem Comic-Kosmos.

Am Ende von "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" knallt es gewaltig. Der Zaubertempel auf dem Berg von Wundagore wird zerstört, die Trümmer begraben Scarlet Witch unter sich. Die einstige Weggefährtin von Doctor Strange hat sich ihre Schuld eingestanden, erkannt, dass sie vom Darkhold - einem magischen Buch des Bösen - nur für seine Zwecke missbraucht wurde. Scarlet Witch (gespielt von Elizabeth Olsen) zieht die Konsequenz: Sie vernichtet Darkhold und sich selbst.

Beschreibt ein Marvel-Buch den Tod von Scarlet Witch?

Scarlet Witch, bürgerlich Wanda Maximoff, ist also tot. Oder doch nicht? Marvel-Fans wissen, dass "tot" im Marvel Cinematic Universe (MCU) nicht unbedingt "auf ewig verstorben" bedeuten muss. Vor allem, seitdem die Schleusen zum Multiverse geöffnet wurden. Deshalb machten sich viele Fans Hoffnungen, dass sich auch Scarlet Witch aus den Trümmern von Wundagore erheben möge wie einst der Phoenix aus der Asche. Nun raubt ausgerechnet ein offizielles Marvel-Buch die Hoffnung.

In dem vor wenigen Tagen veröffentlichten Buch "Marvel Studios' The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline" machte die Fans eine Passage aufmerksam, die sich mit dem Ableben von Wanda Maximoff beschäftigt: "Herbst 2024: Wanda von Erde 838 schart ihre Kinder um sich und versichert der untröstlichen Scarlet Witch, dass sie geliebt werden wird. [Wanda von Erde 616] zerstört Wundagore und lässt [den Berg] über sich einstürzen, womit sie zwei große Bedrohungen für das gesamte Multiversum auf einen Schlag eliminiert."

Gibt es Hoffnung auf ein Comeback von Wanda Maximoff?

Über die Interpretation der Zeilen und Zahlen streiten sich die Fan- und Experten-Geister. Oliver Koch von "kino.de" meldete "Offiziell: Scarlet Witch ist tot" und meinte, dass in Scarlets Fall eine Rückkehr "auf ausgefallene Weise ausgeschlossen" sei. Vali Aschenbrenner von "GameStar" dagegen machte noch Hoffnung. Obwohl man angesichts der Wortwahl "niemandem verübeln könne", vom Ableben Maximoffs auszugehen, zitierte "Gamestar" den "etablierten Insider" und Blogger "CanWeGetSomeToast", der auf seinem "X"-Kanal klare Worte fand: "Wanda ist NICHT tot."

Der Marvel-Oberfan und -Kenner führte weiter aus: "Jedes einzelne Worte wird von Marvel durchforstet, bevor so etwas veröffentlicht wird. Der Wortlaut ist sehr sorgfältig ausgearbeitet." Demnach handle es sich bei der "eliminierten Bedrohung" nicht um Wanda selbst, sondern die Gefahr, die von ihr selbst ausging.

Es gibt also doch noch Hoffnung für Wanda Maximoff. Vielleicht.