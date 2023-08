Tom Cruise (61) als Iron Man? Tatsächlich war der Hollywood-Star schon vor Jahren für die Marvel-Rolle im Gespräch. Doch wegen Zeitproblemen wurde nichts draus. Nun werden erneut Gerüchte laut, dass Tom Cruise ein populärer Kandidat für eine ganz besondere Marvel-Rolle sei...

Vier Jahre ist es schon her, seit Tony Stark, a.k.a. Iron Man, in "Avengers: Endgame" den großen Heldentod starb und sich für die Welt opferte, damit Superschurke Thanos endgültig bezwungen werden konnte. Damit endete ein elfjähriges cineastisches Superleben: Im April 2008 war der erste "Iron Man" ins Kino gekommen. Der erste Film im "Marvel Cinematic Universe" (MCU) wurde zum Türöffner - die Filme innerhalb des MCU wurden zum erfolgreichsten cineastischen Franchise aller Zeiten.

Tom Cruise bestätigte in einem Interview, er sei damals für die Rolle des Titelhelden im Gespräch gewesen. Letztlich aber verhinderten Zeitprobleme und Regisseur John Favreau die Sensation. Letzterer beharrte auf seinem Kandidaten Robert Downey Jr. (58), angeblich zum Verdruss der Marvel-Bosse.

Pikant: Cruise und Downey Jr. hatten 2006 gemeinsam die Satire "Tropic Thunder" gedreht. Zum Zeitproblem: Als "Iron Man" in die heiße Phase ging, hatte Cruise bereits für "Operation Walküre - Das Stauffenberg-Attentat" zugesagt. Damit war das Kapitel "Cruise und Marvel" erledigt. Bis jetzt.

Spielt Tom Cruise den "Superior Iron Man"?

Obwohl: Schon 2022, im Vorfeld von "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", gab es Gerüchte, Cruise könne in Marvels 28. Film einen Cameo-Auftritt haben. Das geschah aber nicht, sehr zur Enttäuschung vieler Marvel-Fans. Aber offensichtlich haben die MCU-Verantwortlichen, so berichtet "EpicStream", die Hoffnung auf eine Rekrutierung des "Mission: Impossible"-Stars nie aufgegeben.

Jetzt, beziehungsweise in zwei Jahren, könnte es doch noch zum Happy End kommen. Dann soll - im Mai - "Avengers: The Kang Dynasty" in den Kinos starten. Und es konnte zum Auftritt eines ganz besonderen "Iron Man" kommen. "Superior Iron Man" ist die fiese Variante des "Iron Man", also ein Superschurke. Der sollte schon in "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" auftauchen. Jetzt soll es in "Avengers 5" so weit sein - und Cruise ist laut "EpicStream" populärer Kandidat für die Rolle. Tom Cruise selbst ließ alle neuen Gerüchte bislang unkommentiert.