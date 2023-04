Marvel-Star Jeremy Renner rührt Fans mit Auftritt nach seinem Horror-Unfall

Das Wichtigste in Kürze Jeremy Renner starb Neujahr fast bei einem schweren Unfall.

Vier Monate später kehrt er zurück auf den roten Teppich.

Mit Gehhilfen präsentiert er seine Serie "Rennervations".

Jeremy Renner schätzt sich glücklich, dass er nach seinem Schneepflug-Unfall noch am Leben ist. Munter geht er bei seiner Serien-Premiere trotz Gehstock und Rollator über den roten Teppich.

Premiere trotz Schneepflug-Unfall

Jeremy Renner (52) kehrt nach einem schweren Unfall zurück auf den roten Teppich. Mit Gehstock und einem breiten Lächeln. Der Marvel-Schauspieler wollte bei der Premiere seiner Serie "Rennervations" wohl nicht fehlen. Dabei hatte er sich erst vor vier Monaten zahlreiche Knochen gebrochen.

Am Neujahrstag wurde der abenteuerlustige Schauspieler von einem Schneepflug überrollt. Im Interview mit dem amerikanischen TV-Sender "ABC" erklärte Renner, was an dem Tag geschah. Mit seinem Neffen half er einem anderen Auto aus einer Schneeverwehung raus. Zusammen bedienten sie den Schneepflug um das Auto aus dem Schnee zu ziehen. Renners Neffe löste dann die Kette, mit der gezogen wurde und der Schneepflug gerat ins Rutschen. Jeremy Renner wollte seinen Neffen schützen - sprang jedoch ohne die Handbremse zu ziehen von dem Pflug. So gerat der Schauspieler selbst unter die schweren Räder.

Zerknirscht erzählt Renner dann bei "ABC":

Man sollte sich nicht außerhalb des Fahrzeugs befinden, das man bedient, richtig? Das ist als führe man ein Auto mit einem Fuß draußen. Aber das ist passiert, es war mein Fehler, und ich habe dafür bezahlt. Jeremy Renner

Jeremy Renner: Auftritt mit Gehhilfe

Trotz des Unfalls, lässt Jeremy Renner es sich nicht nehmen, persönlich bei seiner Show-Premiere dabei zu sein. Umgeben von Familie und Kollegen nahm der Hollywood-Schauspieler munter Interview-Fragen entgegen und posierte mit seinem Gehstock für Fotos. Teilweise benutzte er auf dem roten Teppich in Los Angeles sogar einen Rollator.

Hier seht ihr im Video, wie der verletzte Schauspieler den roten Teppich meistert:

In seiner neuen Serie "Rennervations" ist Jeremy Renner selbst zu sehen. Die Serie folgt Renner auf seiner Reise um die Welt. Er will Gemeinschaften helfen, indem er einzigartige, speziell gebaute Fahrzeuge neu erfindet. Dabei helfen ihm prominente Gäste, wie Vanessa Hudgens (34) und Anthony Mackie (44). Die Folgen führen ihn nach Indien, Mexiko, Chicago und Nevada. Jeremy Renner selbst schrieb außerdem auch den Titelsong für die Show.