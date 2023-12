Marvel-Star Scarlett Johansson verrät ehrliches Detail: Ihr Mann erträgt ihre Filme nur betrunken

Schockierende Aussage für Scarlett Johansson (39) live im US-Fernsehen: Ihr Ehemann Colin Jost (41) enthüllt, dass er sich ihre Filme nur betrunken ansehen kann.

Wirklich ernst gemeint ist dieses Geständnis glücklicherweise nicht. Es handelt sich um einen Gag in der Kult-Comedyshow "Saturday Night Life", zu deren Ensemble Jost gehört.

So kam es zu dem Witz: Colin Jost führt gemeinsam mit seinem Kollegen Michael Che (40) durch das News-Segment von "Saturday Night Live". Dabei gibt es einen Running Gag. Die beiden schreiben sich gegenseitig Gags auf, die der jeweils andere dann während der Live-Show lesen und vortragen muss. So auch dieses Wochenende.

"So kann ich endlich die kleinen Kunstfilme meiner Frau genießen"

"Im Staat New York ist es jetzt erlaubt, in Kinos Alkohol auszuschenken", beginnt der Text. "Und so kann ich endlich die kleinen Kunstfilme meiner Frau genießen", heißt es weiter. Der Gag bezieht sich offensichtlich auf Scarlett Johanssons Vorliebe, neben ihren Blockbustern wie "Black Widow" immer wieder anspruchsvolle, aber weniger beachtete Werke einzuschieben. Beispiele sind "Under the Skin" (2013) oder "Marriage Story" (2019). "War nur ein Scherz, Schatz. Ich liebe alle deine Filme", erklärte Colin Jost, nachdem er den Satz vorlesen musste.

So begann die Liebesgeschichte von Scarlett Johansson und Colin Jost

Colin Jost und Scarlett Johansson sind seit 2017 ein Paar. Kennengelernt haben sie sich aber bereits 2006 bei "Saturday Night Live". Als die Schauspielerin erstmals als Gastmoderatorin durch die Show führte, war Jost in seinem ersten Jahr als Autor dabei.

2020 heirateten die beiden, im August 2021 kam ihr gemeinsamer Sohn Cosmo zur Welt. Aus ihrer ersten Ehe mit Romain Dauriac (41) hat Johansson zudem eine Tochter.