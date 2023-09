Matt Damon verrät vertrautes Detail: "Scarlett Johansson zu küssen, war die Hölle"

Das Wichtigste in Kürze Matt Damon plaudert aus dem Hollywood-Nähkästchen.

Gerade ist Matt Damon (52) in dem Christopher Nolan-Blockbuster Oppenheimer in den Kinos zu sehen. Während eines Interviews zu dem Film spricht er aber plötzlich von einem Film-Kuss, den er vor Jahren mit Schauspiel-Kollegin Scarlett Johansson (38) hatte - und der war laut Matt Damon die "Hölle". Wieso? Das erfährst du hier...

Mit Scarlett Johansson knutschen? Sicher für viele ein Traum. Für Matt Damon wurde der Film-Kuss für "Wir kaufen einen Zoo" (2010) auf jeden Fall "einzigartig" und "unvergesslich". Während eines Interviews mit "LadBible" lüftete der Oscar-Preisträger ein lange gehegtes und relativ "übles" Geheimnis: "Scarlett zu küssen, war die Hölle."

Matt Damon: "unvergesslicher" Kuss mit Scarlett Johansson

Im Film finden der engagierte, aber - was Tiere angeht - ahnungslose Journalist (Damon) und die Tierpflegerin Kelly (Johansson) nach Startproblemen zueinander, verlieben sich - und küssen sich. Damon schildert im Interview, was geschah: "Wir drehten den Kuss vor der Mittagspause. Es waren zwei Einstellungen, die klappten gut und Scarlett und ich hielten die Sache für erledigt und gingen in die Mittagspause."



Als sie zurückkehrten, war das Kuss-Set immer noch da. Er sollte noch aus einer anderen Einstellung und in Großaufnahme gedreht werden. Die unerwartete "Knutschverlängerung" stieß vor allem Johansson sofort sauer auf. "Verflucht, ich habe grade ein Zwiebel-Sandwich gegessen", gestand sie Damon. Der verzog das Gesicht dann auch. Im Interview meinte der nun: "Zwiebelsandwich! Können Sie sich vorstellen, wie schrecklich dieser Kuss wurde?" Es sei "die Hölle für mich" gewesen.

Haut Matt Damon Scarlett Johansson in die Pfanne?

Haut da ein Superstar einen anderen in die Pfanne? Nein, dazu ist Damon viel zu sehr Gentleman. Das weiß auch Emily Blunt. Mit der stand Damon für den aktuellen Kino-Hit "Oppenheimer" vor der Kamera. Das Interview, in dem Damon zur großen Kuss-Enthüllung ansetzten, führten beide im Rahmen der Promotion für "Oppenheimer". Als in einer heiteren Runde "Ja oder nein?" die Frage "Soll man seinem Filmpartner sagen, wenn er Mundgeruch hat?" gestellt wurde, lüftete Damon sein lange gehütetes Kuss-Geheimnis. Er erzählte dabei auch, dass Johansson und er über die "zwiebelige" Situation sehr gelacht hätten.



Emily Blunt hat solche negativen Erfahrungen bisher noch nicht gemacht. Sie schwärmte dagegen in höchsten Tönen vom Atem von Dwayne "The Rock" Johnson, der immer "einen vorbildlich frischen Atem" hat.