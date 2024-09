Matt LeBlanc: "Friends"-Stars machen sich Sorgen um den Schauspieler

Vor Kurzem wurden 30 Jahre "Friends" gefeiert. Ausgerechnet zum Jubiläum machen sich die Stars der legendären Sitcom - nur ein Jahr nach dem Tod ihres Kollegen Matthew Perry - erneut Sorgen um einen ihrer Liebsten: Wie schlecht geht es Matt LeBlanc wirklich?

Als Matthew Perry im vergangenen Oktober im Alter von nur 54 tot in seinem Whirlpool aufgefunden wurde, waren nicht nur Fans aus aller Welt schockiert. Vor allem seine Co-Stars aus der Erfolgsserie "Friends" waren am Boden zerstört: Jennifer Aniston (55), Courtney Cox (60), Lisa Kudrow (61) und David Schwimmer (57) trauern immer noch um Matthew - und einer ganz besonders. Der Erste, der sich mit einer rührenden Beileidsnote via Instagram meldete, war Matt LeBlanc (57). Mehr hat er seitdem nicht gepostet.

Ausgerechnet um ihn, der einer der engsten Freunde von Matthew Perry gewesen war, machen sich die anderen "Friends"-Stars nun große Sorgen. Wie "InTouch Weekly" in Amerika berichtet, seien Aniston & Co. über LeBlancs Zustand bestürzt. LeBlanc war Anfang September von Paparazzi in einem "erbärmlichen Zustand" abgelichtet worden, habe "zerzaust und verwirrt" ausgesehen. "Es ist einfach nur traurig", zitierte "In Touch Weekly" eine dem "Friends"-Clan nahestehende Quelle.

Nach Matthew Perrys Tod kapselte sich Matt LeBlanc ab

In "Friends" spielte LeBlanc die Rolle des Joey Tribbiani, um den sich der von Perry dargestellte Chandler Bing oft kümmert, als sei er ein Bruder. Dieses enge Verhältnis bauten auch die beiden Schauspieler zueinander auf. "Matthew. Ich verabschiede mich schweren Herzens. Die Zeit, die wir zusammen hatten, gehört ehrlich gesagt zu den schönsten Zeiten meines Lebens. Es war mir eine Ehre, die Bühne mit dir zu teilen und dich meinen Freund zu nennen. Ich werde immer lächeln, wenn ich an dich denke, und ich werde dich nie vergessen. Niemals", schrieb der trauernde LeBlanc nach Perrys tragischem Tod.

Danach machte sich LeBlanc nicht nur in der Öffentlichkeit rar, sondern auch bei seinen "Friends"-Kolleg:innen. Er habe zwar schon Kontakt gehalten, aber sehr lose, berichtete "InTouch Weekly", "aber abgesehen davon hat er sich einfach zurückgezogen und macht sein eigenes Ding, ohne wirkliches Interesse an Geselligkeit."

Seit 2020 ist Matt LeBlanc nicht mehr im Schauspiel-Business

Angeblich versuchten Aniston & Co. alles, um LeBlanc zu unterstützen. "Was die gesamte Crew beunruhigt, ist, dass er in letzter Zeit so zurückgezogen lebt und sie teilweise monatelang nichts von ihm hören." Aniston, Cox, Kudrow und Schwimmer wollten "ihn alle wieder in die Herde zurückholen und ihm wieder ein Lächeln aufs Gesicht zaubern". Die jüngste Tragödie habe "ihnen allen gezeigt, wie kurz und kostbar das Leben wirklich ist".

Matt LeBlanc war seit fast fünf Jahren nicht mehr im Schauspielgeschäft tätig. Nach dem Ende von "Friends" war er Star der inoffiziellen Fortsetzungsserie "Joey", die aber nach nur zwei Staffeln wegen schlechter Quoten abgesetzt wurde. Sein geplanter Einstieg ins Film-Business klappte nicht, aber mit "Man with a Plan", worin er die Hauptrolle spielte, landete er von 2016 bis 2020 nochmals einen Serienerfolg. Dann war nach vier Staffeln Schluss. Seither führt auch das Branchenportal "IMDb" keine Projekte mehr in seiner Vita an.

