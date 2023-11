 Matthew Perry: Rätsel um dieses Bild - Das letzte Foto vor seinem Tod wirft neue Fragen auf

Am Wochenende tauchten Fotos auf, die Matthew Perry am Tag vor seinem Tod beim Mittagessen mit einer Frau zeigten. Die US-Klatschpresse suchte eifrig nach der "Mystery Woman". Jetzt hat sie sich geoutet und erzählte, wie Matthew Perry kurz vor seinem Tod fühlte.

Anzeige

Athenna Crosby ist als Schauspielerin, Model und TV-Moderatorin tätig. Ihr größter Karriereerfolg, so schreibt sie selbst auf ihrem LinkedIn-Profil, war der Sieg beim Schönheitswettbewerb "Miss California Teen USA 2016". Bei der "Miss World America" vertrat sie vor zwei Wochen den US-Staat Utah. Sie gewann nicht, wurde aber für ihren Einsatz für behinderte Menschen als "Botschafterin für 'Schönheit mit einem Ziel'" ausgezeichnet.

Vor ein paar Tagen hatte Crosby bei Instagram 16.000 Follower. Das dürfte sich nun ändern, denn plötzlich ist Athenna in aller Munde. Denn sie ist die Frau, die Matthew Perrys letztes Mittagessen mit ihm teilte. Keine 24 Stunden nach ihrem gemeinsamen Lunch starb der "Friends"-Star im Alter von nur 54 Jahren.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Paparrazzi erwischten Matthew Perry mit Athenna Crosby

"Es geht nicht um mich", sagte und schrieb Athenna gestern in insgesamt sechs Posts in Instagram-Storys auf ihrem Kanal. Die 25-Jährige betonte ausdrücklich, dass es ihr nicht um Geld oder "15 Minuten Ruhm" gehe, sondern nur darum, Gerüchte und Spekulationen geradezurücken, die nach dem Tod von Matthew Perry durch Hollywood wabern.

"Ich hätte mich nie zu Wort gemeldet", sagte Crosby. Dann aber veröffentlichte das Klatschportal "TMZ" ein Bild, das sie gemeinsam mit Matthew Perry im Restaurant des Luxus-Hotels Bel-Air in Los Angeles zeigt - angeblich das letzte Bild von Perry. Damit war die Jagd eröffnet: "Wer ist die geheimnisvolle Frau?", hallte die Frage durch die brodelnde Gerüchteküche. Da ging Athenna lieber von sich aus an die Öffentlichkeit.: "Sie haben das Foto ohne unser Wissen und ohne unsere Einwilligung gemacht."

Anzeige

Anzeige

Athenna Crosby über Matthew Perry: "Er war normal und gut drauf"

"Ja, wir trafen uns zum Mittagessen", erklärte sie in ihren Instagram-Botschaften, und: "Ja, wir waren befreundet." Dazu, ob es ein "Date" war, äußerte sich Crosby nicht. Es gehe ihr auch um wesentlich mehr: "Ich mache das, um zu betonen, dass Matthew extrem gut gelaunt war und er ganz enthusiastisch über all die Dinge sprach, die er noch in seinem Leben vorhatte. Er war so glücklich und lebendig", schrieb sie in einem Post. Matthew sei bei dem Treffen "absolut normal und gut drauf" gewesen. Crosby, so sagte sie, betone das, um "Verschwörungstheorien und wirre Gerüchten" eine klare Absage zu erteilen.

"Bitte nehmen Sie Abstand von Spekulationen um seinen Tod und erkennen Sie an, dass der Mann auf dem Weg zum Comeback war und ganz sicher mehr Zeit auf dieser Erde verdient gehabt hätte", schrieb sie weiter und schloss:

Unsere Unterhaltungsindustrie hat definitiv eine Legende verloren. Athenna Crosby, November 2023, zum Tod von Matthew Perry

INSTA: https://www.instagram.com/p/CyjWU8HP8Em

Athenna Crosby: "Denkt nicht an mich, denkt an Matthew Perry"

"Die Situation ist verrückt", sagte Crosby in einer weiteren Instagram-Story mit Blick darauf, dass sich plötzlich alle fragten, wer denn die Frau an Matthew Perrys Seite sei. Sie wolle, sagte sie, die Aufmerksamkeit nicht auf sich, sondern auf "alle die Leute, seine Familie, seine Freunde und Fans" lenken, die um ihn trauerten.

Sie habe Perry zwar nicht so lange gekannt wie andere, sei aber befreundet gewesen. Sie postete die Widmung, die ihr Perry in sein Buch "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing" schrieb: "Ein Nummer-eins-New-York-Times-Bestseller, für das Nummer-eins-Mädchen." Perry nannte Athenna dabei freundschaftlich "Theens" und signierte mit "Matty".