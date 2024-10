Matthew Perrys Schwester bricht ihr Schweigen: Bewegende Worte ein Jahr nach seinem Tod

Am 28. Oktober 2023 starb Matthew Perry im Alter von gerade einmal 54 Jahren. Für unzählige Fans und Wegbegleiter war der Tod des "Friends"-Stars ein großer Schock. Anlässlich seines ersten Todestags sprach seine Schwester Caitlin nun erstmals öffentlich über den Verlust.

Am 28. Oktober 2023 wurde Matthew Perry leblos in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Als Todesursache wurde eine Überdosis angegeben. Nach seinem plötzlichen Ableben zollten ihm zahlreiche Fans, Promis und Wegbegleiter Tribut. Doch Matthews Schwester Caitlin Morrison hüllte sich bislang in Schweigen. Anlässlich seines Todestages, der sich am 28. Oktober zum ersten Mal jährt, äußerte sie sich nun erstmals öffentlich zu dem schweren Verlust.

Caitlin Morrison macht der Tod ihres Bruders zu schaffen

Zusammen mit ihrem Stiefvater Keith Morrison führt Caitlin die "The Matthew Perry Foundation of Canada", eine gemeinnützige Organisation ihres Bruders. Gegenüber der kanadischen Ausgabe des "Hello!"-Magazins sagte Caitlin jetzt: "Die Arbeit, die ich jetzt mache, ist sehr egoistisch, weil es sich anfühlt, als würde ich direkt neben Matthew sitzen und jeden Tag mit ihm an etwas arbeiten, das ihm wichtig war."

Zudem machte sie im Interview deutlich, wie sehr sie ihren Bruder vermisst. Durch die Arbeit an in seiner gemeinnützigen Organisation habe sie aber immerhin "das Glück, ihn die ganze Zeit ganz, ganz nah in meinem Leben zu haben und das ist wunderbar."

Matthew hatte "die Fähigkeit, einen Raum zum Leuchten zu bringen"

Der plötzliche Verlust ihres Bruders schmerzt Caitlin bis heute sehr: "Er hatte die Fähigkeit, einen Raum zum Leuchten zu bringen. Wenn die Leute mit Matthew in einem Raum waren, war diese magische Energie spürbar." Der "Friends"-Star habe es geschafft, jedem Menschen ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern - und genau dafür habe Caitlin ihn sehr geschätzt.

Keith Morrison äußert sich zu Matthew Perry

Auch Caitlins Stiefvater Keith äußerte sich im Interview zu Matthews Tod und erklärte, warum es für ihn so wichtig ist, seine Arbeit fortzuführen. "Er möchte als jemand in Erinnerung bleiben, der etwas getan hat, um suchtkranken Menschen zu helfen." Matthew hatte selbst sein Leben lang gegen seine Drogensucht gekämpft. Wenige Monate vor seinem plötzlichen Tod erschien seine Autobiografie "Friend, Lovers and the Big Terrible Thing", in der der Schauspieler offen seine Suchtprobleme thematisierte.

Trotz seiner langjährigen Suchtprobleme kam der Tod für seine Familie sehr überraschend. Im Interview sagte Keith:

Als Matthew plötzlich starb, war das ein unglaublicher Schock. Jeder, der ein Kind verloren hat, wird sagen können, dass es niederschmetternd ist. Keith Morrison, , 2024

Aus diesem Grund wolle Matthews Familie sein Vermächtnis in Ehren halten und mit seiner Hilfsorganisation "etwas Sinnvolles tun".