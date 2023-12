Matthias Schweighöfer spricht offen über Hochzeit mit Ruby O. Fee: "Lasst euch überraschen!"

Seit gut fünf Jahren sind Matthias Schweighöfer (42) und Ruby O. Fee (27) ein Paar. Da wird auch mal über etwaige Hochzeitsglocken gemunkelt. So äußerte sich Matthias Schweighöfer dazu.

Das mit der Wahrheit ist so eine Sache. "Die Wahrheit ist immer das Beste, selbst wenn sie wehtut." Das sagt Matthias Schweighöfer im Interview mit "SuperIllu". Es geht darin vor allem um seinen aktuellen Kino-Hit "Girl You Know It's True". Darin (Kinostart: 21. Dezember) spielt Schweighöfer den Erfolgsproduzenten Frank Farian. Und der nahm es sowohl zu Boney-M.-Zeiten wie auch im Falle von Milli Vanilli mit der Wahrheit eben nicht so genau: Erst wurde in den 70er-Jahren verheimlicht, dass Boney-M.-Star Bobby Farrell keinen seiner Vocalbeiträge selbst einsang.

Dann gab es 15 Jahre später den Milli-Vanilli-Skandal: Auch die schmucken Jungs Rob Pilatus und Fab Morvan sangen nie eine Textzeile ihrer Superhits. Hätte die Wahrheit das daraus entstehende Fiasko verhindern können? Schweighöfer im Interview: "Allerdings ist die Wahrheit auch eine Frage des Timings. Passt der Moment gerade oder nicht? Das sollte man immer mit bedenken, um sie möglichst erträglich zu machen."

Im Clip: So reagiert Matthias Schweighöfer auf die Heiratsgerüchte

Hochzeit? "Es bleibt spannend", sagt Matthias Schweighöfer

Das gilt offenbar auch für Schweighöfers Privatleben. Im Interview mit "SuperIllu" geht es auch um die Beziehung zwischen Schweighöfer und Ruby O. Fee, die sich einst am Set von "Bibi & Tina: Total verhext" (2014) erstmals trafen und später zueinander fanden. Könnten, nachdem die beiden seit 2019 ein Liebesduo gebildet haben und zuletzt zu einem der Traumpaare der deutschen Kinoszene aufgestiegen waren, da demnächst gar die Hochzeitsglocken bimmeln?

Offensichtlich ist es in dieser Angelegenheit noch nicht Zeit für die Wahrheit. Schweighöfer weicht in "SuperIllu", wie "Bunte.de" berichtet, aus: "Lasst euch überraschen. Es bleibt spannend."

Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee: Keine Zeit für Hochzeitsglocken?

Auch wenn für private Wahrheiten noch nicht der rechte Zeitpunkt erreicht scheint, beruflich führt an einer Wahrheit kein Weg vorbei: Es läuft für Matthias Schweighöfer. "Oppenheimer", "Heart Of Stone" - Schweighöfer spielte 2023 in großen Hollywood-Produktionen, begeisterte zudem daheim in "Wer stiehlt mir die Show?", wo er gleich zweimal gewann. Mit "Family Switch", einer Body-Tausch-Komödie mit Jennifer Garner und Ed Helms, landete Schweighöfer zudem einen weiteren Hit. "Wir sind auf Platz 1 bei @netflixde in Deutschland, unfassable!", freute sich Schweighöfer in einem Post mit mehreren Szenenbildern auf seinem Instagram-Kanal.

Wenn das mit den internationalen Engagements so weitergeht, könnte es 2024 eine unbequeme Wahrheit geben: Vielleicht finden die viel beschäftigten Liebenden gar keine Zeit für eine Hochzeit.