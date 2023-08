Matthias Schweighöfer spricht über seine Intimität: Einblick in sein Schlafzimmerleben!

Im Januar 2019 wurde bekannt, dass Matthias Schweighöfer nach der Trennung von Angelika "Ani" Schromm wieder vergeben ist: Mit einem süßen Pärchenfoto machte der Hollywoodstar daraufhin seine Beziehung zur Schauspielerin Ruby O. Fee öffentlich. Doch über sein Privatleben hält sich der 42-Jährige normalerweise sehr bedeckt. Umso überraschender ist es, dass Matthias nun ganz offen über sein Sexleben spricht!

Matthias Schweighöfer verrät Details über sein Sexleben

In Barbara Schönebergers Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" plaudert der 42-Jährige jetzt aus dem Nähkästchen. Als die TV-Moderatorin ihn fragt, ob Sex mit 25 oder 42 besser sei, gibt Matthias Schweighöfer ganz offen zu:

Ich hatte einen Bandscheibenvorfall vor Kurzem. Ich merke tatsächlich Unterschiede. Selbst so ein Vorfall mit 42 bringt dich in eine Position, wo du denkst: 'Ich bin einfach richtig alt.' Matthias Schweighöfer, , 2023

Doch mit seinem Physiotherapeuten wirkt der Schauspieler seinem Bandscheibenvorfall nun entgegen. "Muskelaufbau und positive Gedanken. Ich kann dir sagen: Roger Rabbit ist wieder unterwegs", scherzt er.

Dieser Beziehungstyp ist Matthias Schweighöfer

Da Matthias Schweighöfer in Hollywood so erfolgreich ist, hat er seit einiger Zeit einen Zweitwohnsitz in Los Angeles. Auch seine Freundin Ruby O. Fee lebt dort mit ihm, wie er in der Podcastfolge ausplaudert. "Sie ist vielleicht so ein bisschen eingezogen in die Wohnung."

Doch damit nicht genug: Der "Heart of Stone"-Darsteller geht sogar noch einen Schritt weiter und verrät, was er für ein Beziehungstyp ist:

Ich bin schon jemand, der klammert. Ich bin jemand, der schwieriger loslassen kann. Festhält, in bestimmten Momenten. Auf der anderen Seite bin ich aber auch jemand, der sehr gerne sein eigenes Ding macht. Matthias Schweighöfer, , 2023

Mit seiner Ruby sei Matthias Schweighöfer jedenfalls überglücklich. "Sie hat keine negativen Anteile. Man hat Raum. Das kannte ich so gar nicht. Früher hat viel gefehlt", schwärmt er im Gespräch mit Barbara Schöneberger von seiner Liebsten. Dem Paar sei es zudem wichtig, aktiv an der Beziehung zu arbeiten. So gibt der Hollywoodstar preis, dass er gemeinsam mit Ruby eine Paartherapie macht.