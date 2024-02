Matthias Schweighöfer: Süße Geburtstag-Worte für seine Ruby

Matthias Schweighöfer (42) widmet seiner Freundin Ruby O. Fee auf Instagram eine süße Liebeserklärung. Die Schauspielerin feiert am 7. Februar ihren 28. Geburtstag. "Happy Birthday, liebe Ruby! Bleib so wie du bist, denn so wie du bist, bist du einfach alles", beginnt der international erfolgreiche Filmstar den Post für seine Liebste.

Matthias Schweighöfer liebt seine Ruby "über alles"

Die 28-Jährige sei für ihn eine "Freundin, Partnerin, Kollegin, Vorbild, Queen ... und so viel mehr", schreibt er weiter. "Lass dich heute feiern. Hoch sollst du leben - ich feiere dich sowieso. I love you über alles", endet der liebevolle Beitrag.

Dazu teilte Schweighöfer noch eine Fotoreihe mit seltenen privaten Schnappschüssen der beiden. Fans bekommen darin mehrere Pärchen-Selfies und Bilder beim Skifahren, Wandern, bei Dreharbeiten oder aus den heimischen vier Wänden zu sehen.

Seit 2019 ein Liebespaar

Seit 2019 sind die beiden jetzt schon fest liiert. Aus der früheren Beziehung mit der Regieassistentin Ani Schromm hat Schweighöfer zwei Kinder, mit denen Ruby O. Fee ein "sehr freundschaftliches Verhältnis" aufgebaut habe, wie der Schauspieler im November 2023 im "Bunte"-Interview erzählte. Schweighöfer und Ruby O. Fee arbeiten beruflich viel zusammen. Unter anderem standen sie 2021 für Schweighöfers Netflix-Film "Army of Thieves", bei dem er auch Regie führte, gemeinsam vor der Kamera. Das Paar ist aktuell in den USA, London und Berlin zu Hause.