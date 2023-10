Max Suhr: DAS sagt seine Mutter zur Beziehung mit Claudia Obert

Das Abenteuer "Sommerhaus der Stars" war für Claudia Obert (61) und ihren Freund Max Suhr (25) bereits früh vorbei. Das Abenteuer ihrer Liebe kann gerne weiter dauern - wenn es nach Max' Mutter Susanne geht.

Seit Claudia Obert und ihr 36 Jahre jüngerer Freund Max Suhr von Heirat und Kinderwunsch reden, ahnt die Öffentlichkeit: Das scheint nicht nur eine Publicity-trächtige Flüchtigkeit zu sein. Die beiden verstehen sich super und ergänzen sich auch in der von Obert seit Jahren gerne präsentierten Überdeutlichkeit. Fragen zum Sexleben der beiden beantwortete Obert auch schon mit "Morgens, mittags und abends, manchmal kann ich nicht mehr!"

Abgesehen davon, dass sich Claudia Obert noch selten darum scherte, was andere von ihr denken, muss sie sich, was ihre "Schwiegermutter in spe" angeht, keine Sorgen machen: Susanne Suhr steht voll hinter den beiden Liebenden.

Susanne Suhr lud Claudia Obert zum Kaffee ein

Susanne Suhrs Eindruck von Claudia Obert war gleich ein guter. Als sie von Max in Kenntnis gesetzt wurde, dass er sich "in eine Claudia" verliebt hätte, sagte Mutter Suhr, der Sohnemann möge sie doch mal zum Kaffee einladen. Beim folgenden Kaffeekränzchen entdeckten die beiden halbwegs gleichaltrigen Damen (O-Ton Obert: "Sie ist ein paar Jährchen jünger als sich.") ihre Sympathie füreinander.

Mit der Liebe der beiden hatte Suhr nie ein Problem:

Für mich war es total okay, ich bin weltoffen. Ich hab einfach gesagt, er soll glücklich sein. Susanne Suhr, September 2023

Claudia Obert gab der Mutter ihres Freundes einen Verkaufs-Job

Susanne und Claudia verstanden sich gleich prächtig. Dabei lebt Susanne den Gegenentwurf zu Oberts Leben: Sie ist "sehr lange und sehr glücklich" verheiratet und hat "noch nie einen anderen Mann als meinen angeschaut." Monogamie - für Obert und auch ihren jungen Partner Max eher ein Fremdwort. Beide bekennen sich zu einer "offenen Liebe".

Die rasch erblühende Freundschaft zwischen Susanne und Claudia mündete darin, dass Susanne in Claudias Hamburger Boutique "Luxus Clever" als Verkäuferin einstieg. Eigentlich müsse sie, sagte Suhr im Interview, "ja nicht arbeiten", aber nach einem kurzen Reinschnuppern machte ihr das richtig Spaß. "Es ist total schön hier."

Claudia Obert ist für Mutter Suhr "eher Freundin als Schwiegertochter"

Zwar sei Obert für Suhr "mehr Freundin als Schwiegertochter", der Liebe ihres Sohnes wünschte sie von Herzen alles Gute: "Sie ergänzen sich, und das ist doch das Wichtigste." Weiter sagte Suhr: