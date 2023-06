Megan Fox: Trauriges Geständnis über ihren Körper – "Ich fand mich selbst noch nie schön"

Das Wichtigste in Kürze Megan Fox gilt schon seit Jahren als Sexsymbol. 2008 wurde sie sogar zur "Sexiest Woman in the World" ernannt.

In einem Interview spricht die Schauspielerin nun ganz offen darüber, dass sie an einer körperdysmorphen Störung leidet. Alle Infos dazu gibt es hier.

Für viele Fans gilt Megan Fox mit ihren Kurven, ihrer üppigen Oberweite und ihren langen schwarzen Haaren als Idealbild einer Frau. Kein Wunder also, dass sie im Jahr 2008 von der FHM zur "Sexiest Woman in the World" gekürt wurde. In einem Interview macht die "Transformers"-Darstellerin nun öffentlich, dass sie selbst eine sehr schwierige Beziehung zu ihrem Körper hat: Sie leidet an Körperdysmorphophobie.

Megan Fox hat eine körperdysmorphe Störung

Im Interview mit "Sports Illustrated" spricht die 37-Jährige jetzt ganz offen über die schwierige Beziehung zu ihrem eigenen Körper. "Ich habe Dysmorphophobie", gibt sie ehrlich zu. Durch die Körperbildstörung wird die Wahrnehmung ihres eigenen Körpers stark beeinträchtigt. Betroffene entdecken oft vermeintliche körperliche Makel an sich, die für andere kaum sichtbar sind. Zudem wissen sie nie, wie sie wirklich aussehen.

Gegenüber dem Magazin erzählt Megan Fox: "Ich sehe mich selbst nie so, wie andere mich sehen." Dass die Wahrnehmungsstörung ihr Selbstvertrauen stark beeinflusst, verdeutlicht die Schauspielerin mit diesen Worten:

Es gab nie einen Punkt in meinem Leben, an dem ich meinen Körper geliebt habe. Megan Fox, , 2023

Megan Fox arbeitet an der Beziehung zu ihrem Körper

Auch wenn die körperdysmorphe Störung Megan Fox schon seit Kindheitstagen begleitet, lässt sie sich von der Krankheit nicht unterkriegen. Im Interview betont sie, dass sie schon seit Jahren hart daran arbeitet, ein gesünderes Verhältnis zu ihrem Körper aufzubauen und ihr Selbstvertrauen zu stärken. Von ihrem Verlobten Machine Gun Kelly, mit dem sie seit 2020 zusammen ist, bekomme sie dabei viel Unterstützung. Der Musiker helfe ihr dabei, mit der Krankheit umzugehen. "Die Reise, mich selbst zu lieben, ist wohl nie vorbei", meint die Schauspielerin abschließend.