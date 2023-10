Meghan Markle: Ist DAS der Grund für ihre Bitternis? "Sie und Harry waren immer das B-Team"

Meghan Markle (42) und ihr Gemahl Prinz Harry (39) fühlen sich vom Königshaus falsch behandelt. Das sei, sagt der Royal-Experte Tom Bower (77), die Ursache für das Zerwürfnis mit der Königsfamilie. Das gelte vor allem, so der königliche Kommentator, für Meghan.

Das englische Königshaus reagiert nervös auf sämtliche News, Halbwahrheiten und Gerüchte, die aus Kalifornien über den großen Teich dringen. Dort leben die "schwarzen Schafe" der Familie: Prinz Harry und seine Frau Meghan Markle. Wie die englische "Sun" berichtet, werde gemunkelt, dass die Herzogin von Sussex aktiv über ihren Memoiren brütet. Über eine weitere bittere Abrechnung - nach der von Prinz Harry in seinem Buch "Spare" - wäre das Königshaus natürlich not amused. Aber nicht nur für die Royals in England gibt es ein Risiko. Adels-Experte Tom Bowen sagt gegenüber der "Sun", wovon Meghan "besser die Finger lassen" sollte.

Hat Kate Meghan wirklich zum Weinen gebracht?

Bowen, der schon mehrere Enthüllungsbücher über die britischen Royals verfasste, stellt ein großes Interesse der Öffentlichkeit an einem Buch von Meghan nicht in Abrede. Vor allem in Bezug auf Meghans Verhältnis zu Prinzessin Kate (41), der Frau von Harrys älterem Bruder Prinz William (41). "Jeder wäre fasziniert, Meghans Sicht auf ihre Beziehung zu Kate zu hören", stellte Bower gegenüber der "Sun" fest.

Von Beginn an verglichen die Medien Meghan mit Kate. Noch mehr, als sie Harry und William verglichen. Wie würden die beiden Herzdamen miteinander klarkommen? Ein Vorfall blieb vielen im Gedächtnis: Unmittelbar vor der Hochzeit von Harry und Meghan, den sogenannten "Sussexes", soll Kate Meghan bei einem Gespräch zum Weinen gebracht haben. Das behauptete auch Harry in seiner Autobiografie. Bower vermutet: "Meghan würde ihre Perspektive von dem darlegen, was wirklich zwischen ihr und Kate im Vorfeld der Hochzeit passierte." Und auch, so weiter, "ob Kate Meghan von Anfang an willkommen hieß oder ob sie feindselig war".

Schreibt Meghan Markle an ihrer großen Abechnung mit Prinzessin Kate?

Bower sieht den wahrscheinlichen Grund für die Verstimmungen zwischen Meghan und dem Königshaus in einer von ihr empfundenen Zurücksetzung, die zu Eifersucht und Bitternis führte. Kate, die Prinzessin von Wales, ehemals Bürgerliche Catherine Middleton, wurde von den Royals und den Royal-Fans mit offenen Armen aufgenommen. Als künftige Königsgemahlin - Prinz William ist die Nummer eins der Thronfolge - kommt ihr zudem eine enorme Bedeutung zu.

Bower schätzt die Lage so ein: Meghan habe angenommen, mit ihrer Hochzeit mit Harry in eine ähnliche Liga wie ihre Schwägerin Prinzessin Kate aufzusteigen. "Da hat sie sich verkalkuliert", meint Bower. "Sie dachte wahrscheinlich, dass sie die gleichen Privilegien hätte bekommen sollen, und schien von Anfang an nicht zu akzeptieren, dass sie und Harry das B-Team waren und nicht auf dem gleichen Niveau wie William und Kate."

Sollte Meghan darüber auspacken wollen, sieht Bower große Probleme auf sie zukommen. Das Königshaus werde seiner Meinung nach "keine Abrechnung mit der künftigen Königsgemahlin dulden".