Meghan Markle vor der Kamera: Hättest du sie in diesem Film erkannt?

Meghan Markle (43) kennt jeder heutzutage als die Herzogin von Sussex, die Ehefrau von Prinz Harry (40). Bevor sie aber ins englische Königshaus einheiratete, war sie als Schauspielerin erfolgreich. Auf Joyn läuft der Thriller "Anti-Social", ihre vorletzte Schauspielarbeit vor ihrer Hochzeit.

Anfang des neuen Jahrtausends arbeitete Meghan Markle in der Pressestelle der US-Botschaft in Buenos Aires. Damals liebäugelte sie mit einem Job in der Politik. Dann lief sie bei einem Heimatbesuch in Los Angeles einem Scout einer Künstleragentur über den Weg und änderte ihre Pläne: Sie wollte Schauspielerin werden. Ihre erste Rolle ergatterte sie 2002 in der Serie "General Hospital", für die ihr Vater als Licht-Designer arbeitete. Es war ein Mini-Auftritt, aber der Anfang war gemacht.

2015 konnte Meghan auf 30 Rollen in TV- und Kinoproduktionen zurückblicken. Durch ihre Rolle als hilfsbereite Rechtsanwaltsfachangestellte Rachel Zane, die sie von 2011 bis 2018 in der Erfolgs-Serie "Suits" spielte, war sie populär geworden und hatte seit 2011 mindestens einen Kinofilm pro Jahr gedreht. Dass "Anti-Social" der vorletzte werden sollte, bevor sie eine viel größere und schwerer Rolle übernehmen würde, konnte sie nicht ahnen. Aber dann lernte sie - über Instagram! - Prinz Harry kennen und verliebte sich. Seit Juli 2016 dateten sie.

Wegen Harry gab sie die Schauspielerei (vorerst) auf. "Anti-Social", ihre vorletzte Arbeit, läuft jetzt auf Joyn.

In "Anti-Social" spielt Meghan Markle ein Model

"Anti-Social" wurde erst vor zehn Jahren gedreht, aber Meghan hat sich ziemlich verändert. Würdest du sie wiedererkennen? In dem Trailer zu dem Thriller ist Meghan, die die weibliche Hauptrolle spielt, omnipräsent. Der Clip (u.a. bei YouTube) ist knapp dreieinhalb Minuten lang, und Meghan, die das Model Kirsten spielt, taucht häufig auf: im Fotostudio, im Badezimmer nur mit Handtuch bekleidet, beim Knutschen mit ihrem Freund, auf dem roten Teppich und bei Partys.

Meghan spielt die Freundin des Graffiti-Künstlers Dee (Gregg Sulkin), der mit seinen "Werken" das politische und gesellschaftliche System bekämpft. Das tut sein Bruder Marcus (Josh Myers) auch - allerdings mit Pistolen und Brecheisen, denn er ist der taffe Boss einer Einbrecherbande, die vor allem Londons Juweliere in Angst und Schrecken versetzt. Als Marcus auch ins Drogengeschäft einsteigen will, sticht er ins Wespennest und entfesselt einen brutalen Krieg mit den Platzhirschen des organisierten Verbrechens. Und diese Gegner machen auch vor der Familie nicht Halt.

Dee und vor allem Kirsten geraten zwischen die Fronten und stehen bald vor wichtigen Entscheidungen. Die sind nicht nur lebenswichtig, sondern lebensentscheidend.

Für Prinz Harry verzichtete Meghan Markle auch die Hollywood-Karriere

Nach "Anti-Social" drehte Meghan nur noch einen weiteren Film ("Anleitung zum Verlieben"), Nach der Verlobung mit Prinz Harry am 27. November 2017 wurde direkt am nächsten Tag verkündet, dass Meghan auch die Serie "Suits" verlassen würde. Die letzte ihrer 108 Folgen war das Finale der siebten Staffel und wurde am 25. April 2018 ausgestrahlt - 24 Tage vor ihrer Hochzeit mit Prinz Harry.

