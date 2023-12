Messe, Truthahn und lustige Geschenke: So feiern König Charles & Co. Weihnachten

Während sich die britische Königsfamilie auf Weihnachten vorbereitet, ist die meist diskutierte Frage auf der Insel: Gibt's zur Bescherung auf Sandringham House auch das Wiedersehen mit Prinz Harry (39) und seiner Familie?

Wenn etwas so sicher ist wie das Amen in der Christmesse, dann ist es die Unveränderlichkeit der Weihnachtstraditionen im britischen Königshaus. Seit Jahr und Tag kommt auf Schloss Sandringham, rund 185 Kilometer nördlich von London in der Grafschaft Norfolk gelegen, der engste Familienkreis der Royals zusammen, um Weihnachten zu feiern. Seit Königin Victoria das Anwesen 1862 kaufte, befindet es sich im royalen Besitz. Traditionell reisen die geladenen Familienmitglieder kurz vor Weihnachten an und verbringen nicht nur die Weihnachtstage, sondern auch den Jahreswechsel dort.

Alle Royal-Fans fragen sich, ob diesmal auch Prinz Harry (39) und seine Frau Meghan (42) mit ihren Kindern Archie (4) und Lilibet (2) dabei sein werden. Für die vierköpfige Familie der "Sussexes" wäre es eine Premiere. Das letzte Mal waren Harry und Meghan Weihnachten 2018 vor Ort, da waren ihre Kinder noch nicht geboren.

Wird Meghan den Weihnachtsbaum in England schmücken?

Eines steht bereits fest - egal, ob die "Exil-Royals" aus Kalifornien anreisen: Die Christmas-Runde wird diesmal, das meldete "ITV News", größer als sonst sein. Denn erstmals lud Königin Camilla (76) dieses Jahr ihre Kinder Tom Parker-Bowles sowie Laura Lopes und ihre fünf Enkel ein. Bislang hatte Camilla ihre Familie in ihrem privaten Anwesen in Wiltshire verköstigt.

Das Feiertagsprogramm laufe, wie die ARD berichtete, nach dem Motto "Alle Jahre wieder" ab. Spätestens am Nachmittag des 24. Dezember versammeln sich alle Gäste auf dem Landsitz zum gemeinsamen Schmücken des bis zu sechs Meter hohen Weihnachtsbaums. Das wäre auch etwas für Meghan, denn die offenbarte jüngst: "Ich liebe es, den Baum mit meinen Kindern zu schmücken und zu dekorieren." Die Frage wird sein, ob sie es in Kalifornien oder in England tun werden.

Prinzessin Kate feiert mit Superstar Adam Lambert

Nach dem Baumschmücken steht ein Nachmittagstee an. Abends läuft im Fernsehen auf dem Kanal "ITV" der "Royal Christmas Carol Service". Der wird heuer wieder am 8. Dezember in der Westminster Abbey aufgezeichnet. Auf Einladung von Prinzessin Kate (41) findet ein Gottesdienst mit Konzert statt. Die Veranstaltung ist ein Dankeschön an "normale" Bürger und Helden des Alltags, die, so Kate auf dem Instagram-Kanal von Kate und William, "so viel tun, um Babys, kleine Kinder und Familien in unseren Gemeinden in ganz Großbritannien zu unterstützen". Geladen werden "Einzelpersonen und Familien aus allen Ecken des Vereinigten Königreichs", darunter unter anderem Hebammen, Erzieher und ehrenamtliche Helfer. Neben Kate werden auch Stars wie Adam Lambert (41) und James Bay (33) auftreten.

Der 25. Dezember, bei uns der erste Weihnachtsfeiertag, entspricht in England unserem Heiligen Abend. Er beginnt für die Royals auf Sandringham House mit einem Weihnachtsgottesdienst um 11 Uhr in der Kirche St. Mary Magdalene, die die Royals nach einem kurzen Spaziergang erreichen. Nach der Andacht zeigt sich die Familie bei einem Rundgang den wartenden Fans und der Presse. Auch dies gehört zur Weihnachtstradition.

Um 13 Uhr lassen sich die Windsors dann zum Weihnachtsessen nieder. Es gibt immer Truthahn. Den Abschluss des Weihnachtsmahls bildet der berühmte Weihnachtspudding.

Unterm Weihnachtsbaum werden die Royals albern

Nach der Weihnachtsansprache von König Charles III. (75) an sein Land und den Commonwealth (15 Uhr) bereitet sich die Familie auf die Bescherung vor. Hier gibt es allerdings keine prunkvollen und luxuriösen Geschenke. Traditionell beweisen die Royals bei den Präsenten Humor und überreichen einander bevorzugt lustige oder skurrile Geschenke.

Laut "ITV" versammeln sich dieses Jahr auf Schloss Sandringham neben dem König und seiner Königin und deren Verwandtschaft natürlich die Thronprinzenfamilie um William (41), Kate und deren Kinder George (10), Charlotte (8) und Louis (5). Außerdem werden Charles' Schwester Prinzessin Anne (73) sowie der Bruder des Königs, Prinz Edward (59) samt Familie, erwartet. "ITV" geht davon aus, dass auch das "schwarze Schaf" der Familie, Skandal-Prinz Andrew (63), mitfeiern darf.

Prinzessin Kate fürchtet "Partycrasher" Harry und Meghan

Bleibt die Frage nach den "Sussexes". Prinz Harry, so flüsterte ein Insider dem Magazin "OK!", solle sich insgeheim nach der traditionellen Weihnachtsidylle sehnen. Es habe deshalb sogar zwischen Harry und Meghan wenig vorweihnachtlich geknirscht: "Die Weihnachtspläne sorgen für Spannungen, weil er es satthat, bei wichtigen Ereignissen von allen getrennt zu sein", berichtete "OK!". Dem gegenüber steht die angeblich unversöhnliche Haltung von Meghan gegenüber der Königsfamilie und ihre kolportierte Aussage, sie wolle "nie mehr einen Fuß auf englischen Boden" setzen.

Aber auch Prinz William und Prinzessin Kate sollten den Meldungen der britischen Magazine zufolge nicht allzu traurig sein, wenn Harry und Meghan nicht anreisen. "Mirror" berichtete, Kate fürchte sogar regelrecht, dass Harry und Meghan die friedvolle Weihnachtsparty mit einem Überraschungsbesuch in letzter Minute "crashen" könnten.