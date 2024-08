Micaela Schäfer: Der Reality-Star spricht über ihr Dating-Leben

Seit zwei Jahren ist Micaela Schäfer (40) Single. Dabei sieht sich das Erotik-Model als "Beziehungsmensch" und wünscht sich einen Partner an seiner Seite. Im "taff"-Interview sagte die "Nacktschnecke", wie die Suche läuft und was sie von ihrem Traummann erwartet.

Anzeige

Die "Nacktschnecke" kriecht seit einigen Monaten solo durchs Gelände des Reality-TV und der Erotik-Branche. Seit sie sich Anfang des Jahres einvernehmlich von Unternehmer Adriano Hess (45) trennte, ist sie alleine. "Ich bin Single", bestätigte sie im "taff"-Interview während der CSD-Parade am vergangenen Wochenende in Köln. Das mache sie "ein bisschen unglücklich", denn: "Ich bin ein Beziehungsmensch." Das war Adriano Hess erklärtermaßen nicht.

Im Interview verriet Micaela, wie die Suche nach dem neuen Partner läuft, wo sie "sich umschaut" und was sie von ihrem (nächsten) Traummann erwartet.

Micaela Schäfer wieder auf Männersuche: "Ein bisschen unglücklich"

Anzeige

Anzeige

"Beziehungsmensch" Micaela Schäfer sucht einen neuen Partner

"Ich wünsche mir so gerne einen tollen Mann an meiner Seite", erklärte Micaela im "taff"-Interview, "aber bisher hat sich noch keiner gefunden." Die ehemalige "Miss Ostdeutschland" (2004) will aber nicht zu verkrampft nach einem Adriano-Nachfolger suchen:

Ich bin nicht so eine verzweifelte Alte. Ich bin entspannt. Der Richtige wird schon kommen. Micaela Schäfer, Juli 2024

Micaela Schäfers Traummann muss "Höflichkeit und Etikette" haben

An ihren "Mr. Right" hat sie durchaus konkrete Erwartungen. "Ich lege total Wert auf Etikette und Höflichkeit", führte sie aus. "Wenn mir ein Mann nicht in den Mantel hilft, die Tür aufhält und einfach höflich ist, dann ist er bei mir eigentlich schon unten durch. Das ist Pflicht."

Das Problem, das Micaela ausgemacht hat: So ein Mann sei in der heutigen Zeit schwer zu finden, seufzte sie bedauernd. "Irgendwie haben die alles gelehrt bekommen, aber keine Höflichkeit." Sie sei in dieser Hinsicht durchaus etwas aus der Zeit gefallen. "Da will ich keine Emanze sein, das finde ich schon noch ganz schön."

Anzeige

Anzeige

Micaela Schäfer auf Tinder? Eher nicht!

Bisher, so Micaela Schäfer, lernte sie ihre Partner stets "auf der Arbeit kennen". Bei Dreharbeiten oder Fotoshootings. Der Business-Dschungel wird auch ihr Jagdrevier bleiben: "Mal schauen", sagt sie, vielleicht werde sie da "ja wieder" fündig. Jedenfalls glaubt sie ganz fest daran, dass es bald klappen wird. "Wie gesagt: Ich bin nicht verzweifelt. Ich lass es auf mich zukommen. Ich bin mir sicher, dass ich noch dieses Jahr meinen Traummann kennenlerne."

Wahrscheinlich, sagt sie, im realen Leben, nicht im digitalen. Sie habe schon mal darüber nachgedacht, eine Dating-App zu testen, sich aber dagegen entschieden: "Micaela Schäfer auf Tinder? Nee! Es ist halt ein bisschen schwer, wenn man ein bisschen prominent ist."