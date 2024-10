Micaela Schäfer hat jetzt eine eigene Sexpuppe: "Ich bin mega zufrieden!"

Egal ob als Reality-Queen, als DJane oder mit freizügigen Fotos - Micaela Schäfer begeistert schon seit Jahren unzählige Fans. Jetzt gibt es sogar eine Sexpuppe von ihr zu kaufen.

Anzeige

Schau dir Micaela bei "Promi Big Brother" an "Promi Big Brother" jetzt auf Joyn streamen

Auf der diesjährigen Venus-Erotikmesse in Berlin wird erstmals ihre Erotikpuppe vorgestellt. Die Sexpuppe wurde mithilfe eines 3D-Body-Scans von Mica erstellt und kostet sage und schreibe 3690 Euro! Mit "t-online" sprach die ehemalige "Promi Big Brother"-Kandidatin nun ganz offen darüber, wie es dazu kam, dass sie nun eine eigene Sexpuppe hat.

Anzeige

Anzeige

"Ein spannendes Projekt"

Die Idee kam tatsächlich nicht von ihr selbst, sie wurde von einer Erotikmarke angefragt. "Die fanden mich schon eine Weile als Persönlichkeit spannend und wollten etwas Einzigartiges auf den Markt bringen, das auch qualitativ richtig gut ist", begann sie zu erzählen. Die Anfrage habe sofort ihr Interesse geweckt. "Es ist mal was ganz anderes und definitiv ein spannendes Projekt", schwärmte sie.

Für Mica sei es besonders wichtig gewesen, dass die Puppe ihr nicht nur optisch ähnlich sieht, sie sollte auch "irgendwie eine Ausstrahlung" haben, die zu ihr als Person passt. "Also so kleine Details wie Mimik, Körperproportionen und einfach das Gesamtbild. Das sollte schon authentisch sein", stellte sie klar.

Im Clip: Micaela Schäfer auf Männersuche

Micaela Schäfer machte sich viele Gedanken um das Produkt

Anfangs hatte die einstige GNTM-Kandidatin jedoch ein paar Bedenken, wie das Produkt wohl bei ihrer Fangemeinde ankommen würde. Doch dann habe sie sich über die Erotikmarke genauer informiert. "Es geht mehr um Zwischenmenschliches, soziale Vorteile, vor allem bei Einsamkeit oder körperlichen Beeinträchtigungen - und eben weg vom Rotlichtmilieu. Das hat mich wirklich überzeugt", führte Mica weiter aus.

Mit dem Endprodukt sei die DJane letztlich auch sehr happy. "Ich bin mega zufrieden! Die Puppe sieht sehr gut aus, ich war wirklich baff, als ich die Details gesehen habe", zeigte sie sich glücklich.

Anzeige

Anzeige

Durch GNTM wurde Mica berühmt

Im Jahr 2006 nahm Micaela Schäfer bei "Germany's Next Topmodel" teil. Für den Sieg reichte es damals nicht, sie landete auf dem achten Platz. Doch auch wenn sie von Heidi Klum nicht zu GNTM gekürt wurde, ging es für die gebürtige Leipzigerin danach steil bergauf: Sie wurde als Erotikmodel erfolgreich und nahm an zahlreichen Reality-TV-Formaten teil. Zudem ist sie seit Jahren auf der berühmten Venus-Erotikmesse in Berlin vertreten.