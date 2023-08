Michael Jacksons jüngster Sohn nicht wiederzuerkennen

2009 starb Michael Jackson und hinterließ drei Kinder. Sein jüngster Sohn Blanket zeigte sich nun seit langem wieder in der Öffentlichkeit und überrascht mit seinem Aussehen.

Blanket Jackson änderte seinen Namen zu Bigi

Michael Jackson starb 2009 mit nur 50 Jahren. Er hinterließ damals drei noch junge Kinder und die Welt trauerte mit ihnen. Sein erster Sohn Prince war damals zwölf Jahre alt, während seine Tochter Paris elf Jahre alt war. Das Nesthäkchen Blanket war gerade einmal sieben Jahre alt. Bei der Beerdigung ihres Vaters traten die drei Geschwister vereint auf und gaben sich gegenseitigen Trost. An die 15 Jahre später stehen die beiden älteren Geschwister immer wieder in der Öffentlichkeit. Doch von Blanket Jackson sieht man wenig. Nun teilten Fans Fotos von einem Michael-Jackson-Event in Las Vegas. Und Blanket Jackson ist kaum wiederzukennen.

Blanket Jackson änderte 2015 seinen Namen zu Bigi, das berichtet das Magazin "NME". Er hält sein Leben sehr privat und zeigt sich nicht oft in der Öffentlichkeit. Wenn er zu sehen ist, dann nur mit seinen Geschwistern, häufig mit seinem Bruder. Nun zeigte sich der 21-Jährige mit seinem Bruder Prince bei einer Veranstaltung in Las Vegas zu Ehren des 65. Geburtstags des "King of Pop". Die Brüder posierten für Fotos mit Fans und zelebrierten das Andenken an ihren Vater. Bigi alias Blanket war komplett in schwarz gekleidet. Den langen schwarzen Haaren ist er treu geblieben, doch groß ist er geworden und er trägt einen Dreitagebart. Sein Bruder Prince posierte ganz lässig in Jeans, T-Shirt und Kappe.

Die Geschwister haben sich alle in verschiedene Lebensrichtungen entwickelt. Über Bigi ist nicht viel bekannt. Doch die älteren Geschwister teilen ihr Leben mit der Öffentlichkeit. Prince studierte BWL und macht sich auf YouTube einen Namen als Motorrad-Enthusiast. Während der Corona-Pandemie bemühte er sich in Los Angeles Bedürftigen zu helfen und war sich sicher, dass sein Vater stolz auf ihn sei, so berichtet die "Daily Mail".

Paris Jackson tritt inzwischen sogar als Musikerin auf. Sie war in ihren Teenager-Jahren oft in den Medien. Dem "Rolling Stone"-Magazin erzählte sie, dass sie sich schon mehrmals das Leben habe nehmen wollen. Sie hatte nach ihren Aussagen mit ihrer psychischen Gesundheit zu kämpfen, vor allem durch den Medienrummel nach dem Tod ihres Vaters. 2020 brachte sie dann ihr erstes Solo-Album heraus und spielte seitdem auch in einigen TV-Shows mit wie "American Horror Story".

Michael Jacksons Kinder zelebrieren seinen 65. Geburtstag

Die berühmte Schwester Paris fehlte bei dem Auftritt in Las Vegas, aber auch sie ließ es sich nicht nehmen, ihrem Vater zum 65. Geburtstag zu gedenken. Auf Instagram teilt sie eine emotionale Grußbotschaft:

Er hat 50 Jahre Blut, Schweiß und Tränen sowie Liebe und Leidenschaft für das aufgebracht, was er getan hat, damit ich hier vor euch auf der Bühne stehen und in ein Mikrofon schreien kann. Ich verdanke ihm alles. Paris Jackson , 2023

Auch Prince schrieb seinem Vater Michael Jackson eine gefühlvolle Nachricht auf Instagram: