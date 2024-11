Michael Newman ist tot: David Hasselhoff trauert um seinen "Baywatch"-Kollegen

Michael Newman wurde durch die US-Serie "Baywatch" zum Weltstar. Im Jahr 2016 folgte dann die traurige Nachricht, dass bei ihm Parkinson diagnostiziert wurde. Jetzt ist er im Alter von 67 Jahren gestorben. David Hasselhoff trauert um seinen ehemaligen "Baywatch"-Kollegen.

Anzeige

Hier stand Michael Newman zusammen mit David Hasselhoff vor der Kamera "Baywatch" jetzt kostenlos auf Joyn streamen!

Anzeige

Anzeige

David Hasselhoff äußert sich zum Tod seines Kollegen

+++ Update vom 23. Oktober +++

In einem Interview mit der "New York Post" spricht David Hasselhoff nun über den schweren Verlust seines Kollegen, mit dem er 10 Staffeln lang gemeinsam vor der Kamera stand:

Newman war ein Krieger. David Hasselhoff, , 2024

Weiter fügte er hinzu: "Er hat mir buchstäblich mindestens viermal das Leben gerettet."

Besonders Newmans Professionalität bleibe ihm bis heute in Erinnerung. "Er hat den Transfer vom Schnellboot auf die Jetski mehrmals perfekt hinbekommen. Was für ein erstaunlicher Mann. Er hatte nie Angst vor dem Wasser", erinnerte sich Hasselhoff an die "Baywatch"-Dreharbeiten zurück.

Michael Newman ist tot

+++ Update vom 22. Oktober +++

Gegenüber der "Bild" bestätigte Matthew Felker, Regisseur der Doku "After Baywatch", dass Newman am Sonntag in Los Angeles verstarb.

Wenige Stunden zuvor hatte der Produzent dem "Baywatch"-Star bereits auf Instagram Tribut gezollt. So schrieb er:

Ich habe gestern meinen Helden verloren. So nannte ich ihn, bevor er diese Erde verließ. Matthew Felker, , 2024

In seinem Posting bezeichnete er sich als Michaels größter Fan. Zudem versprach er seinem guten Freund: "Wir sehen uns wieder!"

Michael Newman hinterlässt seine Ehefrau Sarah sowie zwei Kinder und eine Enkelin.

Anzeige

Anzeige

Michael Newman erkrankte 2016 an Parkinson

Im Jahr 2016 erhielt Michael Newman die Diagnose Parkinson. Er versuchte, seinen aktiven Lebensstil weiter beizubehalten und sprach in Interviews ganz offen über seine Diagnose.

Dank "Baywatch" zum Weltstar

Michael Newman wollte ursprünglich gar nicht Schauspieler werden. Während er auf eine Anstellung als Rettungsschwimmer wartete, machte er eine Ausbildung zum Feuerwehrmann. Dann bekam er vom Produzenten Gregory J. Bonann überraschend das Angebot, als Berater für die Serie "Baywatch" zu arbeiten. Seine Aufgabe war es, den Schauspieler:innen am Set zu zeigen, wie sich echte Rettungsschwimmer:innen verhalten.

Als Mike "Nemie" Newman bekam er dann erst eine Nebenrolle in "Baywatch", später dann eine Hauptrolle. Er spielte in über 150 Episoden mit und ist neben David Hasselhoff der einzige Darsteller, der in jeder Staffel zu sehen war.