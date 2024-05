Michelle: Ihr Freund Eric Philippi will sie mit einem Antrag überraschen!

Seit einem Jahr sind die Schlagersänger Michelle (52) und Eric Philippi (27) ein Paar. Wegen des großen Altersunterschieds mussten beide viel Hate erfahren. Trotzen die beiden den Neidern mit dem ultimativen Liebesbeweis und treten bald vor den Traualtar?

Michelle und Eric Philippi mussten viel missgünstige Kritik über sich ergehen lassen, seit sie sich vor rund einem Jahr als Liebespaar outeten. "Ich hätte nie für möglich gehalten, dass fremde Menschen so viel Hass und Häme über einen kippen können, obwohl sie uns gar nicht persönlich kennen", zeigte sich Eric im Interview mit "Bild" fassungslos. Michelle war eher traurig: "Es tut weh, solche Gemeinheiten über sich selbst lesen zu müssen. Aber ich bin da aufgrund meiner Lebenserfahrung natürlich wesentlich abgehärteter." Das gemeine Feedback hat beide aber fester zusammengeschweißt: "Jeder, der uns auseinanderbringen wollte, hat genau das Gegenteil bewirkt", sagte Eric.

Zum Einjährigen machte Michelle ihrem Liebsten eine tolle Liebeserklärung - und er plant die große Überraschung: seinen Heiratsantrag.

Michelle und Eric genießen ihr Familienidyll im Saarland

Im "Bild"-Interview sagte Michelle:

Er ist der Mann meines Lebens. Michelle, Mai 2024

Michelle (bürgerlich: Tanja Hewer) war zweimal verheiratet und zudem in einer zweijährigen Beziehung mit Matthias Reim (66). Aus jeder der Langzeitbeziehungen hat sie eine Tochter. Mit ihrer jüngsten, Mia-Carolin Shitawey (16), lebt sie mit Eric seit Ende letzten Jahres zusammen im Saarland, wo er aufwuchs. Dort fühlt sich auch Eric wohl: "Es ist ein schönes Gefühl, wenn ich von der Arbeit aus dem Studio nach Hause fahre. Dann wartet erst mal so ein riesiger Bernhardiner auf mich. Und Tanja und unsere kleine Mia. Das ist für mich Family pur."

Eric Philippi will Michelle mit Heiratsantrag überraschen

Das sah auch Michelle so im Interview: "Uns geht's richtig gut. Wir sind angekommen in unserem gemeinsamen Leben und waren in diesem einen Jahr höchstens fünf Tage ohneeinander." Beide funktionieren auch beruflich als Einheit. Anfang des Jahres veröffentlichten sie mit "Falsch dich zu lieben" ihr erstes Liebesduett und reflektierten darin ihre Liebe - und die Kritik daran.

"Haters gonna hate" (Hassende werden hassen) sang schon Taylor Swift. Michelle und Eric singen in ihrem Duett: "Wer sagt, es ist falsch, dich zu lieben? Wer sagt, wir gehör'n nicht zusamm'n? Ich halte immer, immer, immer wieder zu dir. Das kann uns doch keiner verbieten."

Im Gegenteil, denn Eric plant offenbar bereits den ultimativen Liebes-Coup - den Heiratsantrag. Gegenüber "Bild" verriet er: "Ich werde sie fragen. Sie hat nur absolut keine Ahnung, wann das passieren wird. Es soll eine Überraschung werden."