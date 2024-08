Mike Heiter: Der Reality-Star spricht über Familien-Pläne mit Leyla Lahouar

Am 7. Oktober wird Mike Heiter in den "Promi Big Brother"-Container ziehen - und dann womöglich schon mit süßen Baby-News? Immerhin scheint Familienplanung bei ihm und seiner Freundin Leyla Lahouar bereits ein Thema zu sein, denn die hübsche Frankfurterin machte erst kürzlich einen Schwangerschafts-Test.

Heimlicher Schwangerschafts-Test

Das verriet das Paar nun in einem Interview. Demnach sei Leyla ein paar Tage lang schlecht gewesen. Obwohl sie "eigentlich aufgepasst" hätten, sei beiden da schon der Gedanke an eine mögliche Schwangerschaft gekommen und sie hätten darüber gesprochen. Denn "man weiß ja nie", so Mike. Mit großen Augen berichtete er weiter, dass Leyla dann einfach einen Test gemacht habe, ohne dass er davon wusste:

Leyla hatte indes "voll vergessen", den Test gemacht zu haben, sie habe schließlich fest mit einem negativen Ergebnis gerechnet. Erst Mikes überraschter Ruf aus dem Bad habe sie wieder daran erinnert.

Ist Mike bereit für Baby Nr. 2?

Und wie geht es Mike mit der Vorstellung, nach seiner sechsjährigen Tochter Aylen (mit Elena Miras, 32) ein zweites Kind zu bekommen? Offenbar gar nicht so schlecht, denn er versicherte der verlegen lächelnden Leyla:

Dass besagter Test negativ war, sei aber auch okay. Man nehme es, "so wie's kommt". Erst mal steht ohnehin der Umzug ins erste gemeinsame Nest an. Für seine Leyla verlässt Mike dafür sogar seine Heimatstadt Essen und zieht nach Frankfurt. Und dann kommt ja auch noch "Promi Big Brother". Noch sind erst drei der diesjährigen Kandidatinnen und Kandidaten bekannt. Mike muss also weiter zittern, ob auch seine Ex-Flamme Kim Virginia Hartung (29) in den Container ziehen wird. Die hatte ihm im "Dschungelcamp" Anfang des Jahres ganz schön das Leben schwer gemacht und die anbahnende Liebelei mit Leyla erschwert. Auf Dauer allerdings ohne Erfolg, wie man sieht.