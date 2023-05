Mit Eminem und Tupac ins Finale: "The Voice Kids"-Kandidatin Emma überrascht alle Zuschauer

Kandidatin Emma sorgte bei "The Voice Kids" mit ihrer Performance von Eminems Song "Mockingbird" für einen echten Wow-Moment. Sogar der Rapper selbst wurde auf die 14-Jährige aufmerksam und reagierte auf ihren Auftritt. Auch bei den Knockouts kann Emma die Coaches von sich überzeugen - und sichert sich so einen Platz im Finale.

In der dritten Ausgabe der Blind Auditions sorgte "The Voice Kids"-Teilnehmerin Emma in der beliebten SAT.1-Show für viel Aufmerksamkeit. Sie performte den berühmten Eminem-Hit "Mockingbird". Ihr Auftritt kam nicht nur bei den Zuschauern super an, auch die Coaches waren hin und weg. Kein Wunder also, dass Emma gleich vier Buzzer bekam. Die Entscheidung fiel ihr zwar schwer, doch letztendlich wählte sie das Team von Michi und Smudo - und blieb damit ihrem Lieblingsgenre Hip-Hop treu. Mit ihrer Performance in den Knockouts rappt sich die 14-Jährige nun sogar ins große Finale!

Emma steht im "The Voice Kids"-Finale

Dass Hip-Hop ihr absolutes Lieblingsgenre ist, beweist "The Voice Kids"-Teilnehmerin Emma auch in den Knockouts. Sie rappt den Song "Changes" des berühmten Rappers 2Pac - und die Zuschauer sind begeistert. Ihre Coaches Michi und Smudo kommen nach ihrer Performance gar nicht mehr aus dem Schwärmen heraus. "Dein Flow ist on point, dann kannst du auch noch singen", zeigt sich Michi nach ihrem Auftritt beeindruckt. Auch die anderen Juror:innen sind hin und weg - und so schafft Emma es ins große Finale der Show. Ob sie die diesjährige Staffel gewinnen wird, zeigt sich dann in den kommenden Wochen.

Emmas Performance geht im Netz viral

Auf TikTok sorgt Emmas Performance von Eminems Hit "Mockingbird" schon seit Wochen für viel Bewunderung. Innerhalb kürzester Zeit bekam ein Video ihres Auftritts über 2,4 Millionen Likes (Stand: 5. April 2023, 15:10 Uhr) und in den Kommentaren drückten zahlreiche Nutzer:innen ihre Begeisterung aus. "Das war mehr als nur mega! Sie hat nicht 100% gegeben, sie hat 1000% gegeben" und "Ich glaube, hier wurde ein Weltstar geboren", schwärmen nur zwei von vielen User:innen.

So reagiert Eminem auf Emmas Interpretation seines Hits

Tatsächlich findet sich unter dem Video auch ein Kommentar von Eminem selbst! Unter dem Clip, der mittlerweile bereits 27,1 Millionen Aufrufe hat, meldete sich niemand Geringeres als der Musiker höchstpersönlich zu Wort. Normalerweise ist der US-Amerikaner kaum auf TikTok aktiv. Er lädt keine eigenen Videos hoch und folgt niemandem. Trotzdem wollte er es sich wohl nicht nehmen lassen, auf Emmas Performance zu reagieren: Er kommentierte ein Emoji mit hochgezogenen Augenbrauen. Die Fans können das kaum glauben. "Wann Feature?" und "Wir brauchen eine Collab", schreiben nur zwei von vielen Nutzer:innen unter seinen Kommentar.

Eminem reagiert auf die Perfomance von "The Voice Kids"-Kandidatin Emma. © tiktok.com/@thevoicekids

Eminems Song geht nach Emmas Auftritt wieder durch die Decke

Obwohl Eminems Hit "Mockingbird" bereits im Jahr 2004 veröffentlicht wurde, erfährt der Song seit Emmas Auftritt bei "The Voice Kids" wieder einen echten Hype. Der Song befindet sich aktuell (Stand: 5. April 2023, 16:45 Uhr) sogar in den Top 100 der offiziellen deutschen Single-Charts - und zwar auf Platz 5!