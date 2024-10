Mit neuer Nase und Luxus-Dirndl: Katja Krasavice bringt Oktoberfest-Gäste zum Staunen

Katja Krasavice (28) ist alles, außer langweilig. Die erfolgreiche Sängerin zeigt ihr neues Gesicht auf dem Münchner Oktoberfest - denn dort lief sie nicht nur im dreistelligen Luxus-Outfit auf, sondern präsentierte direkt eine neue Nase. Doch hinter dem Eingriff steckt mehr als Eitelkeit.

Hat Katja diesmal den richtigen Riecher?

Dass Musikerin und Ex-"Promi Big Brother"-Teilnehmerin Katja Krasavice eher Team Schönheits-OPs statt Natur pur ist, daraus machte sie noch nie ein Geheimnis. Schon öfter legte sie sich für den ein oder anderen Eingriff unters Messer - darunter ein Brazilian Butt Lift (also eine Po-Vergrößerung), neue Brüste (Kostenpunkt rund 11.000 Euro) und für 9.000 Euro gönnte sie sich eine neue Nase, wie sie in einem ihrer YouTube-Videos 2021 erzählte. Rund 30.000 Euro blätterte sie bereits für ihre Schönheit hin.

Jetzt griff sie wieder tief in die Tasche (wie tief, steht etwas weiter unten) - denn Katja zeigte sich auf dem Oktoberfest 2024 mit einer komplett neuen Nase im Gesicht! "#Okotberfest 2024 mit neuer Nase", postete sie auf Instagram ein Video von sich im knallroten Dirndl, süßer Flechtfrisur - und eben neuem Stupsnäschen!

Auf TikTok erklärte sie außerdem, wie teuer ihr Look war - und kommt auf 126.345 Euro!

Armbanduhr von Audemars Piguet: 40.000 Euro

Diamant-Armband von Cartier: 47.500 Euro

Nagel-Armband von Cartier: 15.300 Euro

Love-Armband von Cartier: 13.600 Euro

Dirndl: 1000 Euro

Perücke : 3000 Euro

Schuhe von Christian Louboutin: 945 Euro

Chanel-Tasche : 10.300 Euro

neue Nase: 5000 Euro

Dreimal neue Nase: Darum legte sich Katja diesmal unters Messer

2014 unterzog sich die "Sex Tape"-Sängerin in Tschechien ihrer ersten Nasen-OP. Doch war sie mit dem Ergebnis und der sie behandelnden Ärztin unzufrieden. Also ließ sie sich 2019 in der Türkei ihre in ihren Augen verpfuschte Nase richten, weil "dort die besten Nasen gemacht werden."

"Spontan neue Nase geshoppt", postete sie am 22. September 2024 auf Instagram ein Bild von sich und ihrem mit Pflastern übersäten Näschen.

Jetzt, nur etwa fünf Jahre später, also Eingriff Nummer drei. War die Blondine etwa wieder unhappy mit dem Ergebnis? Nein! Diesmal ging es darum, dass sie wieder besser Luft bekommen kann.

