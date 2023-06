Mit Zigarette im Mund erwischt: Diese Promis rauchen regelmäßig!

Wie ungesund Zigaretten sind, wissen auch die Stars. Manche von ihnen kommen aber vom Glimmstängel einfach nicht los oder wollen das Rauchen auch gar nicht lassen. Wer zum prominenten Raucherclub gehört, verraten wir hier.

Anzeige

Ben Affleck

Immer wieder sorgt seine Qualmerei für dicke Luft: Ben Affleck kann das Rauchen einfach nicht lassen – und das hasst seine Ehefrau Jennifer Lopez. Dabei hatte der Schauspieler seine Sucht eigentlich schon einmal besiegt, als er durch Hypnose zum Wohl seiner damals schwangeren Ex-Frau Jennifer Garner mit den Zigaretten Schluss machte. Vielleicht schafft der Dreifachvater es ja endgültig beim zweiten Anlauf und beglückt damit Gesundheitsfan J.Lo.

Liebt J.Lo und seine Glimmstängel: Ben Affleck. © IMAGO/Cover-Images

Anzeige

Anzeige

Kate Moss

Alkohol, Kokain, Zigaretten... Das britische Topmodel Kate Moss ist kein Kind von Traurigkeit und hat in ihrer wildesten Party-Zeit ganz schön über die Stränge geschlagen. Als Kettenraucherin habe sie bis zu vier Schachteln am Tag geraucht, heißt es. Mittlerweile lebt Kate Moss gesünder, nimmt keine Drogen mehr, trinkt keinen Alkohol und versucht, nur noch wenig zu rauchen. Ein Laster muss es wohl noch sein.

Supermodel Kate Moss hat ihren Nikotin-Konsum reduziert. © imago images/Everett Collection

Bill Kaulitz

Rauchzeichen aus Hollywood! Er hat fast nichts zu verheimlichen: "Tokio Hotel"-Sänger Bill Kaulitz spricht in seinem Podcast "Senf aus Hollywood", den er mit seinem Zwillingsbruder Tom Kaulitz (Heidi Klums Ehemann) betreibt, ganz offen über das Leben, die Liebe, das Leiden. Und macht auch aus seiner Leidenschaft für Alkohol und Zigaretten keinen Hehl.

Anzeige

Sophia Thomalla

Moderatorin und Model Sophia Thomalla steht selbstbewusst zu ihrer Raucherei. Auch wenn die Fans gar nicht begeistert sind, wenn sich die Freundin von Tennis-Ass Alexander Zverev immer mal wieder mit Zigarette auf ihren Instagram-Posts zeigt.

Johnny Depp

Im wohl größten Skandal-Prozess der jüngsten Hollywood-Geschichte zwischen Superstar Johnny Depp und seiner Ex, Amber Heard, spielten auch Zigaretten eine Rolle im Kreuzverhör. Sie warf ihm vor, seine Glimmstängel auf ihrem Körper ausgedrückt zu haben, was der "Fluch der Karibik"-Star vehement abstritt. Was der Wahrheit entspricht, kann wohl nicht mehr geklärt werden. Wahr aber ist, dass Johnny Depp bekennender Raucher ist.

Johnny Depp mit selbstgedrehter Zigarette. © IMAGO/ZUMA Wire

Anzeige

Anzeige

Emma Roberts

Auch sie wurde privat – und nicht wie hier auf einem Foto vom Filmset – mit Glimmstängel im Mund gesichtet: Schauspielerin Emma Roberts, die Nichte von Julia Roberts, gönnt sich anscheinend ebenfalls hin und wieder eine Zigarette. Ob bei Drehpausen, auf Partys oder im Urlaub.

Emma Roberts lässt es qualmen. © imago images/Everett Collection

Salma Hayek

Immer mal wieder wurde der mexikanische Filmstar Salma Hayek von Paparazzi beim Rauchen erwischt. Angefangen hat die Zigarettensucht, als sie für den Film "Frida" als Frida Kahlo vor der Kamera stand. Die mexikanische Malerin war Kettenraucherin, also rauchte die Schauspielerin auch, konnte nur nach dem Dreh die Zigarette nicht mehr weglegen. Zwischendurch war Schluss mit der Nikotinsucht, etwa als Salma Hayek schwanger war oder stillte. Doch zuletzt sah man sie wieder rauchend bei den Vorbereitungen zum BAFTA Award 2022.

Nicht auf dem roten Teppich, aber Backstage mit Zigarette zu sehen: Salma Hayek.

Cara Delevigne

Noch ein Supermodel, das sich den Rauchgenuss nicht nehmen lässt. Ob normale oder E-Zigarette – Cara Delevigne zeigte sich schon am Set eines Fotoshootings, beim Dinner mit Freunden oder auf Partys beim Qualmen.

Model Cara Delevigne beim Rauchen einer E-Zigarette. © IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Kiefer Sutherland

Bei ihm gehörte die Zigarette einfach zum Bad Boy-Image dazu. Obwohl Kiefer Sutherland letzteres längst abgelegt hat, konnte er das Rauchen lange nicht lassen. Dann kam Corona. "Wir sind mitten in einer Pandemie einer Atemwegserkrankung. Wenn es einen guten Zeitpunkt gibt, mit dem Rauchen aufzuhören, dann ist es vermutlich jetzt", erklärte der kanadische Schauspieler in einem Interview und ist seitdem rauchfrei.

Kiefer Sutherland hier noch mit Kippe in der Hand. © imago images/ZUMA Wire

Catherine Deneuve

Die französische Filmdiva ist bekennende Raucherin. In einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" gestand Catherine Deneuve sogar, dass sie es sich herausnimmt, an jedem Filmset zu rauchen. Die Grande Dame schwärmt: "Zigaretten machen mich so friedlich und entspannt."