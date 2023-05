Mit 79 nochmal Vater geworden: SO heißt das siebte Kind von Robert De Niro

Das Wichtigste in Kürze Robert De Niro gilt als einer der erfolgreichsten Schauspieler Hollywoods. Er gewann zwei Oscars und wirkte in Filmen wie " Goodfellas " und " Taxi Driver " statt.

Sein Privatleben hält der Hollywood-Star eigentlich stets aus der Öffentlichkeit raus.

Vor wenigen Tagen verriet er aber in einem seltenen Interview, dass er mit 79 Jahren zum siebten Mal Vater geworden ist.

Nun gibt Robert De Niro weitere Details über seinen Nachwuchs preis. Alle Infos dazu gibt es hier.

Anzeige

Robert De Niro hält sich über sein Privatleben weitestgehend bedeckt und machte mit seinen einsilbigen Antworten in Interviews oft Schlagzeilen. Vor wenigen Tagen sorgte der Hollywood-Star aber für eine große Überraschung, als er in einem Interview verriet, dass er zum siebten Mal Vater geworden ist - mit 79 Jahren! Nun gibt der Schauspieler neue Details über seinen jüngsten Nachwuchs preis.

Robert De Niro zeigt seine Tochter

Wenige Tage nach Verkündung der Babynews spricht Robert De Niro nun erneut ungewohnt offen über seinen jüngsten Nachwuchs. In der US-amerikanischen Sendung "CBS Mornings" präsentiert der Schauspieler nicht nur ein Foto seines Babys, er verrät zugleich auch ein paar Details über seinen jüngsten Sprössling. Dabei erzählt er, dass die Mutter des Kindes tatsächlich die Kampfsportlehrerin Tiffany Chen ist, mit der er seit ein paar Jahren liiert ist. Auch das Geschlecht und den Namen seines Kindes gibt der Hollywood-Star in der Show preis: Das Paar durfte sich über eine Tochter freuen, die den besonderen Namen Gia Virginia Chen-De Niro trägt. Die Kleine sei bereits Anfang April geboren worden.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

Robert De Niro im Vaterglück

Anlässlich seines neuen Films "About My Father" führte der "Scarface"-Darsteller vor wenigen Tagen ein Interview mit "ET Canada". Dabei gab er ein bisher unbekanntes Detail aus seinem Privatleben preis. Auf die Frage, wie es denn sei, sechs Kinder zu haben, stellte Robert De Niro klar: "Tatsächlich sieben." Daraufhin fügte er hinzu:

Ich habe gerade ein Baby bekommen. Robert De Niro, , 2023

Weitere Details über das Geschlecht seines Babys und den Namen behielt der 79-Jährige aber für sich. Auch wer die Mutter seines siebten Kindes ist, wollte der Schauspieler nicht verraten. Seit einigen Jahren soll er aber mit der Kampfsportlehrerin Tiffany Chen liiert sein. Ob sie die Mutter seines Babys ist, ist aber unklar.

Robert De Niro spricht über seine Vaterrolle

Im Interview mit "ET Canada" kam er auch auf seine Vaterrolle zu sprechen. Robert De Niro sieht sich selbst nicht als "coolen" Papa. "Ich bin ganz in Ordnung. Meine Kinder sind manchmal anderer Meinung als ich, und sie sind respektvoll", erklärte er. Mit seiner elfjährigen Tochter Helen streite er auch öfter mal. Dem Schauspieler sei es aber wichtig, bei manchen Dingen konsequent zu sein und Strenge zu zeigen. "Bei Kindern führt kein Weg daran vorbei. Ich mag es nicht, Gesetze erlassen zu müssen und solche Sachen. Aber manchmal hat man einfach keine Wahl", führte er weiter aus.

Anzeige

Robert De Niro blickt auf ein turbulentes Liebesleben zurück

Robert De Niro sorgte mit seinem turbulenten Liebesleben in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder für Aufmerksamkeit. Im Jahr 1976 heiratete er die Schauspielerin Diahnne Bott. Mit ihr bekam er im selben Jahr einen Sohn namens Raphael. Kurze Zeit später adoptierte er auch ihre Tochter Drena. Doch das Familienglück sollte nicht lange halten: Im Jahr 1988 lassen sich der "The Irishman"-Darsteller und seine Frau scheiden.

Danach kam er mit dem Model Toukie Smith zusammen. Die beiden wurden im Jahr 1995 Eltern von Zwillingen: Ihre Söhne heißen Julian und Aaron. 1997 gab Robert De Niro daraufhin der Schauspielerin Grace Hightower das Jawort. Die beiden krönten ihr Eheglück 1998 mit Söhnchen Elliot und Tochter Helen, die mithilfe einer Leihmutter zur Welt kam. Im November 2018 folgte jedoch das Ehe-Aus. 2020 einigte sich das Ex-Paar auf das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Helen.