Monica Bellucci und Tim Burton geben ihr Red-Carpet-Debüt als Paar!

Pärchen-Debüt für Monica Bellucci und Tim Burton! Die Schauspielerin und der Filmemacher besuchten jetzt eine Premiere in Rom. Es ist ihr erster gemeinsamer Auftritt auf dem roten Teppich.

Monica Bellucci (59) und Tim Burton (65) haben ihren ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt seit dem Bekanntwerden ihrer Beziehung absolviert. Am Donnerstagabend besuchten die italienische Schauspielerin und der US-amerikanische Regisseur die Premiere des Films "Diabolik 3" im Rahmen des Filmfests in Rom.

Dabei zeigte sich das Paar sehr innig, hielt teilweise Händchen und hatte beim Posieren für die Kameras die Arme umeinander gelegt. Burton trug einen schwarzen Anzug samt schwarzem Hemd und schwarzer Krawatte. Bellucci wählte eine figurbetonte graue Robe mit überkreuztem Ausschnitt. Die Italienerin ist in dem Film in der Rolle der Altea di Vallenberg zu sehen.

Monica Bellucci und Tim Burton sind seit Anfang 2023 ein Paar

Monica Bellucci und Tim Burton sind seit einigen Monaten ein Paar. Im Juni bestätigte Bellucci die Beziehung in einem Interview mit der französischen Zeitschrift "Elle". "Was kann ich sagen ... Ich bin froh, dass ich diesen Mann getroffen habe", erklärte sie. Es sei "eine dieser Begegnungen, die es nur selten im Leben gibt".

Das Paar arbeitet auch bereits zusammen an einem Film: "Beetlejuice 2". Der Streifen soll im September 2024 in die Kinos kommen. Offenbar hat es zwischen den beiden im Oktober 2022 beim Lumière Film Festival in Lyon gefunkt. Kennengelernt haben die beiden sich allerdings schon viel früher: 2006 beim Filmfestival in Cannes.

Monica Bellucci und Tim Burton haben zwei Kinder

Monica Bellucci trennte sich 2013 von ihrem Ehemann Vincent Cassel (56). Den französischen Schauspieler hatte sie 1999 geheiratet. Das Paar hat zwei Töchter, Deva (19) und Léonie (13). Tim Burton bringt ebenfalls zwei Kinder mit in die Beziehung: Mit der britischen Schauspielerin Helena Bonham Carter (57) bekam er Sohn Billy (20) und Tochter Nell (15). Die Beziehung hielt von 2001 bis 2014. Von 1987 bis 1991 war er mit der deutschen Malerin Lena Gieseke (58) verheiratet.