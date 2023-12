Motsi Mabuse ganz privat: Hier schwärmt sie von ihrer Tochter und ihrem Ehemann

Wie läuft der Familienalltag mit Kind und Ehemann bei Motsi Mabuse (42) ab? Die "Let's Dance"-Jurorin hält ihr Privatleben in der Regel weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Jetzt hat sie einen seltenen Einblick in ihr Mama-Leben gegeben. "Wenn ich unsere Kleine sehe, erkenne ich mich in ihr. Sie hat schon mit fünf Jahren ihre eigene, starke Persönlichkeit", schwärmt die Profitänzerin im Interview mit der "Bild am Sonntag".

Motsi Mabuse: "Ich habe den besten Mann"

Seit 2017 ist Mabuse mit dem ukrainischen Profitänzer Evgenij Voznyuk verheiratet, ihre Tochter kam im August 2018 zur Welt. Die Familie lebt in der Nähe von Frankfurt am Main, in Kelkheim betreiben Mabuse und Voznyuk eine Tanzschule. Zudem sitzt Mabuse seit 2011 in der Jury bei der RTL-Tanzshow "Let's Dance", wo sie 2007 zunächst noch als Profitänzerin anfing. Langeweile dürfte bei dem Paar also selten aufkommen, doch Mabuse sei "glücklich": "Ich habe den für mich besten Mann an meiner Seite. [...] Wir haben dieselben Träume. Wir wollen arbeiten, erfolgreich sein und zusammen unser Leben genießen. Evgenij beschützt mich, er ist einfach da."

Ihre Tochter wächst dreisprachig auf

Ihre Tochter wachse bei ihnen im Übrigen dreisprachig auf, erzählt Mabuse weiter: "Wir reden Englisch mit unserer Tochter. Sie redet Russisch mit ihrem Vater und den Großeltern. Mein Mann und ich unterhalten uns auf Deutsch." Sonntags habe die Familie zudem ein Ritual: "Einen ausgiebigen Spaziergang durch den Taunus, dies erdet mich und gibt mir Kraft", so Mabuse.