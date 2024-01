Nach Äußerungen von Oliver Pocher stellt Cora Schumacher klar: "Bin ihm nicht böse"

Die recht seltsame Beziehung zwischen Cora Schumacher (47) und dem "Liebeskasper" Oliver Pocher (45) geht weiter. In einem Interview ging Schumacher auf Versöhnungskurs, bei Instagram dagegen stichelte sie gegen den Comedian.

Die guten Nachrichten: Cora Schumacher hat das Krankenhaus verlassen und bettet den angeschlagenen Hals nach ihrem Dschungelcamp-Abbruch wieder auf samtweiche Kissen im feudalen "Imperial"-Hotel von Sydney. Und Oliver Pocher hat schon fast einen halben Tag (Stand: 25. Januar, 11.15 Uhr) bei Instagram keinen witzigen, giftigen oder beleidigenden Kommentar abgegeben, weder zu Amira Pocher (31) und Christian Düren (33) noch zu Cora Schumacher. Dafür meldete sich Letztere aus Australien zu Wort und auf Instagram mit einer kleinen finanziellen Stichelei.

Cora Schumacher ist "nicht böse" auf Oliver Pocher

"Wir haben uns in einer Bibliothek getroffen, da hat sie sich ein Malbuch ausgeliehen" und "Ich wollt halt mal was anderes, endlich jemanden mit Stil und Niveau" nahm Oliver Pocher Cora in seiner Liveshow "Der Liebeskasper" auf die Schippe. In einer ersten Reaktion schien Schumacher pikiert: "Ich brauche keinen Oliver Pocher. Ich brauche weder seine Schlagzeilen, noch brauche ich seine Kohle."

Im RTL-Interview auf dem Hotelzimmer in Australien ging sie dann schon wieder auf Versöhnungskurs. "Ich bin ihm nicht böse", meinte sie mit rauher Kehle, "jeder, der sich überhaupt mit dem Mann auf ein Date einlässt, weiß, wie er ist. Entweder kannst du damit umgehen oder nicht."

Sie möchte zu jenen gehören, die souverän damit umgehen. Sie habe Pocher anders kennengelernt, nämlich als liebenswerten Menschen, der sie zum Lachen bringe. Daheim wolle sie aber ein "klärendes Gespräch" mit Pocher suchen - allerdings jenseits der Öffentlichkeit und auch "nicht auf einer Bühne."

Cora Schumacher fordert Gewinnbeteiligung von Oliver Pocher

Aktueller als das Interview war eine Instagram-Story von Cora Schumacher, die sie am späten Mittwochabend absetzte. Darin schrieb sie "Jetzt klaut er mir schon die Gags ... wie peinlich." Schumacher bezog sich darauf, dass Pocher live und auch in Medien erklärte, Cora sei jetzt nicht mehr bei OnlyFans, sondern bei OlliFans. Schumacher versuchte darzustellen, dass sie diesen Gag ("Ich bin bei OlliFans") schon vor ihm gemacht habe - und forderte in der nächsten Story "@ oliverpocher: Hätte gerne 20% für UNSEREN Gag".

Motto: Oliver Pocher möge nicht nur auf Kosten von Schumacher Kohle machen, sondern sie am Gewinn beteiligen. Irgendwie muss man die durch den freiwilligen Dschungelausstieg durch die Lappen gegangenen 100.000 Euro Siegprämie ja wieder reinholen. Andererseits könnte das die wie auch immer geartete Beziehung beenden, schließlich sagt der Volksmund: Bei Geld hört die Freundschaft(plus) auf.