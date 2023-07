Nach Aufenthalt auf der Intensivstation: So schlecht geht es Weltstar Madonna wirklich

Das Wichtigste in Kürze Sorge um Pop-Ikone Madonna! Die 64-Jährige ist schwer angeschlagen.

Der Weltstar lag aufgrund einer "schweren bakteriellen Infektion" mehrere Tage auf der Intensivstation.

Ihre Welttournee sollte Mitte Juli starten. Aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation wurde sie jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben.

Sorge um Pop-Ikone Madonna. Eigentlich sollte Mitte Juli die Welttournee der 64-Jährigen starten. Doch nun wurden sämtliche Konzerte vorerst auf unbestimmte Zeit verschoben. Grund ist der gesundheitliche Zustand der Sängerin: Madonna musste nach einem Zusammenbruch aufgrund einer schweren bakteriellen Infektion nun sogar mehrere Tage in einem Krankenhaus behandelt werden.

Wie geht es Madonna nach ihrem Klinikaufenthalt?

Gegenüber "TMZ" meldeten sich jetzt mehrere Insider zu Wort. Auch wenn Madonna das Krankenhaus mittlerweile verlassen konnte, soll es ihr immer noch nicht besser gehen. Die Infektion mache ihr immer noch schwer zu schaffen und sie müsse ständig erbrechen. Zudem könne sie ihr Bett wegen ihrer körperlichen Schwäche aktuell nicht verlassen.

Große Sorge um Madonna: Weltstar auf Intensivstation behandelt

Schock-Nachricht für alle Fans von Madonna! Eigentlich sollte Mitte Juli die Welttournee der 64-Jährigen starten. Doch daraus wird nichts: Wie Madonnas Manager Guy Oseary auf Instagram erklärte, wird die Tour auf unbestimmte Zeit verschoben. Grund für die folgenschwere Entscheidung: Madonnas kritischer Gesundheitszustand.



In einem Statement erklärte Oseary, Madonna sei zuletzt aufgrund einer "schweren bakteriellen Infektion" mehrere Tage auf der Intensivstation behandelt worden. Der Zustand sei ernst gewesen. Weiter schreibt er:

"Ihr Gesundheitszustand bessert sich, sie ist aber noch in medizinischer Behandlung.

Um eine volle Genesung sicherzustellen, von der man aktuell ausgehe, müsse sich Madonna jedoch ganz auf ihre Gesundheit konzentrieren, Termine sowie Konzerte der "Celebration"-Tour müssten demnach gecancelt werden. Wie Oseary in seinem Post betonte, wolle man weitere Details teilen, wenn man mehr wisse. Ebenso soll ein neues Startdatum für die Tour sowie die Nachholtermine der einzelnen geplanten Konzerte bekanntgegeben werden.

Gesundheitszustand "ernst": Madonnas Familie soll sich auf "das Schlimmste" vorbereitet haben

Dass es sich bei Madonnas Zusammenbruch - sie soll am 24. Juni bewusstlos aufgefunden worden sein - keinesfalls nur um einen harmlosen Infekt gehandelt hat, wird spätestens durch die Aussagen eines namentlich nicht genannten Familienmitglieds gegenüber "Daily Mail" klar. Mehrere "traumatische" Tage habe ihre Familie um das Leben der "Hung up"-Interpretin gebangt, unwissend, ob sie die schwere Infektion überstehen würde.

Jeder glaubte, dass wir sie verlieren würden. Das war die Realität. , Ein Verwandter von Madonna gegenüber "Daily Mail"

Weiter hieß es, eben aus diesem Grund habe man auch von einem öffentlichen Statement zu Madonnas Gesundheitszustand bislang abgesehen. "Niemand wusste, in welche Richtung sich die Situation entwickeln würde. Deswegen haben wir es geheim gehalten ", so die Quelle weiter.

Der Zusammenbruch sei aber nicht nur für die Familie ein schwerer Schlag gewesen, sondern auch für Madonna selbst. Für die Sängerin, die bislang glaubte, sie sei unbesiegbar, sei die Situation eine Art "Weckruf". Madonna habe sich in Vorbereitung auf die anstehende Tour in den letzten Monaten "ziemlich verausgabt", betont das Familienmitglied gegenüber "Daily Mail". "Sie glaubt, dass sie noch jung ist, obwohl sie es in Wirklichkeit nicht ist." Nun muss die Sängerin lernen, mehr auf sich und ihre Gesundheit zu achten. Eine Hilfe und emotionale Stütze werden ihr dabei sicherlich ihre Kinder sein. Madonnas Tochter Lourdes (26) soll während des gesamten Aufenthalts auf der Intensivstation an der Seite ihrer Mutter gewesen sein.

Madonna selbst hat sich nach ihrem Zusammenbruch noch nicht zu Wort gemeldet. Wann und in welchem Rahmen sie sich ihren Fans wieder zeigen wird, bleibt abzuwarten. Dennoch ist klar: Der Support für die Pop-Ikone ist immens. Eine Tatsache, die ihr in dieser schweren Zeit sicherlich Kraft geben dürfte.