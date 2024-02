Nach Charles' Krebs-Diagnose: Königin Camilla erhält einen neuen Titel

König Charles III. (75) ist offenbar zu einer weiteren Krebsbehandlung nach London zurückgekehrt, wie britische Medien übereinstimmend berichten. Königin Camilla (76) nimmt unterdessen öffentliche Termine wahr und erhielt nun sogar einen neuen Titel.

Am Dienstagabend, den 13. Februar, wurde sie im Clarence House, dem Dienstsitz von Charles in London, zum "Honorary Liveryman of the Worshipful Company of Fan Makers" ernannt - zu Deutsch etwa "Ehrenmitglied der Zunft der Fächermacher". Dabei handelte es sich früher um einen Berufsverband für Fächerhersteller, heute fungiert die Gesellschaft als wohltätige Einrichtung.

Im Clip: Das sagt König Charles III. zu seiner Krebs-Diagnose

Eigener Umhang und Fächer für Königin Camilla

Begleitet wurde Camilla von der Herzogin von Gloucester (77), die den Titel bereits seit 2005 trägt. Es ist der erste gemeinsame Termin der beiden Frauen. Camilla war bei dem Auftritt in einem schwarzen Kleid mit gemusterten Mesh-Ärmeln und -Kragen gekleidet. Während der Zeremonie wurde ihr ein rot-goldener Umhang der Fächermacher-Zunft umgelegt. Zudem erhielt die 76-Jährige einen eigenen Fächer.

Charles kümmert sich weiter um königliche Geschäfte

Königin Camilla und König Charles waren am Dienstag, den 13. Februar, mit dem Hubschrauber beim Buckingham Palast gelandet und anschließend mit dem Auto zum Clarence House gefahren. Dort winkte der Monarch aus dem Wagen lächelnd zahlreichen Passanten zu. Auf Anraten seiner Ärzte hält der 75-Jährige derzeit keine öffentlichen Termine ab, soll sich aber dennoch um die königlichen Geschäfte kümmern. Charles hatte sich zuvor einige Tage auf dem Landsitz Sandringham in Norfolk erholt. Wie lange Charles und Camilla in London bleiben, ist nicht bekannt.

Am 5. Februar 2024 hatte das Königshaus bekannt gegeben, dass Charles an "einer Form von Krebs" leidet.