Nach dem Ehe-Aus: Oliver Pocher schlägt ernste Töne an

Kehrt in der öffentlichen Trennungs-Schlammschlacht von Oliver Pocher (45) und Ex-Partnerin Amira Pocher (31) allmählich Ruhe und sogar ein wenig Einsicht ein? Der Comedian scheint das Scheitern seiner Ehe mittlerweile gelassener zu sehen.

Anzeige

In der neuesten Folge des Podcasts "Die Pochers! Frisch recycelt", in der der Comedian wie gewohnt mit seiner ersten Ehefrau Alessandra Meyer-Wölden (40) über aktuelle Ereignisse in seinem Leben spricht, scheint sich zumindest der Beginn eines Umdenkens bei "Liebeskasper" Pocher einzustellen - wie auch seine Podcast-Partnerin begeistert bemerkt.

Oliver Pocher: "Zeit einfach abgelaufen"

Wie üblich geht es im Verlauf der neuen Podcast-Folge ab einem gewissen Punkt um Amira Pocher und die sehr öffentliche Trennung des Promi-Paares. Denn in ihrem Podcast "Liebes Leben" hatte Amira zu Wochenbeginn erwähnt, dass sie in ihrer Beziehung zu Oliver Pocher sogenannte "Red Flags", also deutlich feststellbare Warnhinweise, übersehen habe.

Anzeige

Anzeige

Alessandra Meyer-Wölden fragt Oliver Pocher in "Die Pochers! Frisch recycelt" daher seinerseits nach seinen ganz persönlichen Erfahrungen mit solchen "Red Flags". Doch trotz mehrmaligen Nachhakens verweigert der Komiker eine zumindest ernstgemeinte Antwort. Relativ unvermittelt und eher aus dem Nichts schlägt der 45-Jährige dann jedoch noch ernste Töne an.

So stellt Pocher "im Nachgang" fest, dass es falsch sei, die Vergangenheit "so negativ" zu sehen. So erklärt er wohl mit Blick auf seine gescheiterte Ehe mit Amira Pocher:

Also manchmal ist dann einfach vielleicht auch 'ne Zeit mit jemandem abgelaufen, auch wenn es schwer zu verstehen ist. Oliver Pocher, , 2024

Seine erste Ehefrau und aktuelle Podcast-Partnerin reagiert auf diese einsichtigen Worte geradezu enthusiastisch. Auf ein zustimmendes "Richtig!" folgt ein: "Das ist gut, Oli. Du machst Fortschritte." Denn so viel Einsicht schien noch vor einigen Wochen nahezu ausgeschlossen.