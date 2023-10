Nach der Pocher-Trennung: Oliver schießt jetzt gegen seine Ex Amira!

Seit August ist es offiziell: Amira und Oliver Pocher haben das Ende ihrer Ehe bekannt gegeben. Ihr Verhältnis soll trotz allem weiterhin gut sein, wie die beiden mehrmals in ihrem Podcast betont haben. Ein TV-Auftritt von Entertainer Oliver lässt jetzt aber vermuten, dass es schon vor einigen Monaten zwischen den beiden kriselte.

Bei der Koch-Show "Grill den Henssler" war vor Kurzem auch Oliver Pocher eingeladen. Die Sendung wurde laut "Bild" schon Anfang des Jahres aufgezeichnet. Deshalb trug der Entertainer in der Show auch noch seinen Ehering. Dass es in der Ehe von Olli und Amira schon damals wenig harmonisch lief, lassen Andeutungen des Entertainers während der Sendung vermuten.

"Schrei mich nicht so an. Wirklich. Da hätte ich ja auch zu Hause arbeiten können", sagte Oliver Pocher zu Mirja Boes, als diese ihm Anweisungen entgegenrief, während er ihr helfen wollte. Anschließend folgte eine weitere Bemerkung, die die Zuschauer hellhörig werden ließ:

"Die Frauen kommen und gehen, aber der Henssler bleibt." Oliver Pocher, , 2023

Oliver Pocher macht keinen Hehl daraus, dass die Trennung von Amira nicht von ihm ausging. Erst kürzlich gratulierte der Entertainer seiner Ex-Frau via Instagram zum Geburtstag. Jetzt hat er Amira mit emotionalen Worten zu ihrem gemeinsamen Hochzeitstag gratuliert. Er postete eine Story bei Instagram mit einem Video von seiner Hochzeit und richtete dabei rührende Worte an seine Ex.

"Wenn dich dein Rückblick beim iPhone fertig macht. Alles Gute zum vierten Hochzeitstag!", schrieb der 45-Jährige. Dazu teilte er einige private Hochzeitfotos in einem Highlight-Video in seiner Story. Wie Amira Pocher zu dem emotionalen Posting steht? Bislang hat sich die 31-Jährige noch nicht dazu geäußert. Vielleicht wird sie das in ihrem gemeinsamen Podcast nachholen, denn dort sind die beiden noch immer zusammen zu hören.